Terremotos son amenaza latente

MEXICALI, Baja California(GH)

La capital de Baja California fue construida sobre trece fallas geológicas, por lo que la posibilidad de terremotos es siempre latente en este territorio.



A pesar de ello, la cultura de protección civil ha sido y sigue siendo asignatura pendiente para la población cachanilla, particularmente en materia preventiva.



Existen recomendaciones para enfrentar y aminorar las posibles consecuencias negativas de este tipo de acontecimiento natural, informó el capitán René Salvador Rosado, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Están dadas en tres dimensiones: Antes, durante y después del sismo.



Antes: Toda persona que vive en una zona sísmica, debe contar con un plan familiar de protección civil, de acuerdo con indicaciones del Centro Nacional de Protección de Desastres y Protección Civil Federal.



En el plan, deben contemplarse medidas preventivas de seguridad en las instalaciones del hogar y centro de trabajo. Mantenerse alejado de lámparas y objetos colgantes, pasillos despejados e higiénicos, así como líneas de gas seguras.



A las familias con hijos menores, se les pide acordar quién acudirá en búsqueda de ellos a escuelas y guarderías al momento de presentarse la emergencia, y dónde será un punto de reunión.



Proveerse de alimentos enlatados, agua y artículos de higiene personal suficientes por lo menos para tres días después de la contingencia, también forman parte de las medidas preventivas.



Durante el temblor: No existe una regla o recomendación universal acerca de cómo actuar durante el sismo, señaló René Salvador Rosado.



Medidas de protección como el triángulo de la vida, o resguardarse bajo el marco de una puerta pueden aplicarse.



Lo mejor en estos casos, es recordar que el hecho en sí, dura segundos. Tratar de mantenerse a salvo y evitar las conductas de pánico, es lo más importante, dijo el experto.



“Está comprobado que el no tener calma ha costado más vidas que los fenómenos. Hay que evitar el empujar, correr y gritar. Durante un evento sísmico protégete y busca refugio”, expresó.



Después del evento: Luego del temblor, hay que verificar que nos encontramos íntegros. La importancia de tener un plan familiar de protección civil es que se aplica tras el fenómeno natural.



Desalojar los inmuebles y reunirse con la familia son los actos siguientes más importantes.





Verificar la inexistencia de fugas de gas, agua y desplazarse con precaución ante los cortes de energía eléctrica y tener paciencia por fallas en comunicaciones, son parte fundamental.



Sociedad y gobierno



Atender las consecuencias tanto de los movimientos telúricos como cualquier contingencia, provocada por la naturaleza o por el ser humano, es tarea compartida, y no únicamente de los entes gubernamentales, señaló el director de Protección Civil.