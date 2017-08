Necesarias 45 unidades para no atrasar recolección de basura

MEXICALI, Baja California(GH)

Es necesario tener operando diariamente 45 unidades recolectoras de basura para no sufrir atrasos en la prestación del servicio, afirmó el director de Servicios Públicos.



Carlos Flores Vásquez dijo que se han hecho trabajos fuertes para levantar el parque vehicular en el área de recolección de basura, previniendo la situación que sabían se avecinaba durante el verano.



Señaló que diariamente entran alrededor de 14 camiones a los talleres municipales para reparaciones y se hacen esfuerzos para sacarlas rápidamente.



El objetivo es no retrasar el servicio de recolección de basura y por eso se busca tener en servicio un promedio de 38 unidades recolectoras.



La ciudad requiere para operar tranquilamente alrededor de 45 camiones, explicó, por eso se traba para no bajar de las 35 unidades recolectoras operando.



Hasta antes de la temporada de calor se llegaron a tener hasta 48 unidades trabajando, agregó.



Indicó que al arribar a la administración municipal, se encontraron 76 camiones recolectores de los cuales 21 ya no estaban en condición de trabajar y no tenía caso invertir en ellos.



De las 55 restantes, 37 tenían más de 10 años de vida y que evidentemente, durante el verano sufrían desperfectos mecánicos.



Retrasos por sectores



Flores Vásquez comentó que se tienen tres sectores en la ciudad: el Zacatecas que cubre 51 rutas y donde se han presentado retrasos en una sola por algunas horas.



El Sector Xochimilco maneja 52 sectores y hay retrasos en al menos dos rutas, las cuales se resuelven rápidamente.



En el Sector Poniente es donde han existido mayores problemas, al ser 16 rutas y tener retrasos hasta en 5 rutas.