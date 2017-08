Carecen de equipo bomberos en el Aeropuerto de SF

San Felipe, B.C.(GH)

Falta de equipo de combate, instalaciones adecuadas, refrigeración e incluso un simple botiquín de primeros auxilios son parte de las carencias que se registran en la Estación de Bomberos del Aeropuerto Internacional de San Felipe.De acuerdo a Leonardo Cuevas Barbosa, uno de los elementos que trabaja en esta estación, la situación no es reciente, pues desde hace años trabajan con el mismo equipo y las mismas carencias.El área del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) es sólo un cuarto de unos 16 metros cuadrados, sin refrigeración y que sólo cuenta con un escritorio. Entre sus herramientas se encuentran sólo palas, barras y marros.Eloy Moreno Méndez, delegado en Mexicali de la Secretaría de Turismo del Estado, de donde depende el Aeropuerto de San Felipe, aseguró que tienen presupuestada la falta del equipo y que se han entregado uniformes a los cuatro elementos.Sin embargo, bomberos que fueron entrevistados poraseguran que desde hace más de 8 años se les ha hecho firmar la entrega de uniformes cada fin de año, pero éstos nunca son entregados.Una máquina extintora con valor de unos 90 mil dólares fue donada hace poco más de un mes por el Aeropuerto de Mexicali, añadió Moreno Méndez, sin embargo, bomberos aseguran que no tiene combustible y a la fecha no han sido capacitados para su uso.Estas carencias, como la falta de botiquines, equipo hidráulico de rescate o de hidrantes para el llenado de agua para las máquinas extintoras, afloran en medio de un proceso de modernización del Aeropuerto, para atraer nuevos negocios y desarrollos turísticos en el puerto.Los equipos de protección personal de los bomberos en el Aeropuerto de San Felipe son obsoletos.“Estamos trabajando con Joel Reyes, comandante del Aeropuerto, él hace las revisiones y nos dice lo que hace falta, había algunos detalles en la pista que ya se arreglaron, estamos logrando el objetivo de tener un aeropuerto funcional”, dijo el delegado de Secture.El Aeropuerto Internacional de San Felipe recibe en su mayoría vuelos privados de turismo extranjero y nacional, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).En temporada “alta”, recibe entre 30 y 40 vuelos diariamente, sobre todo cuando se registran eventos deportivos en San Felipe.