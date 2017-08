Están los partidos alejados de sociedad: PRI

MEXICALI, Baja California(GH)

“Todos los partidos políticos se han alejado de la sociedad, no solamente el PRI”, afirmó David Ruvalcaba Flores, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Baja California.



Agregó que el PRI se alejó de las bases o militancia, así como de la sociedad y que han sido responsables de la creación de partidos pequeños que ahora son un peligro electoral.



“Aunque no nos quieran creer, estamos cambiando y recuperando la R, estamos haciendo Revolución”, afirmó.



También reiteró que el PRI abrió sus procesos para elegir candidatos que no necesariamente sean militantes del partido.



“Aunque para ser candidatos deben de respetar los estatus y lineamientos del partido” y agregó que primero postularán a las bases y después a candidatos externos.



Anunció que en breve visitará Baja California, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI quien anteriormente estuvo en Mexicali como ex titular de la CFE quien anunció, sin cumplir, una solución al tema de la probable contaminación de la Geotérmica.



Finalmente dijo que en las elecciones federales del 2018 ratificarán el proyecto de gobierno de Enrique Peña Nieto para la nación.