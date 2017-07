Camiones de cervecera obstruyen carretera

MEXICALI, Baja California(GH)

La tarde de ayer martes tres camiones de carga se disponían a llegar a la Planta Cervecera Constellation Brands, sin embargo como parte del movimiento de Mexicali Resiste no les permitieron el paso, tal y como lo han hecho desde hace cuatro días con otra maquinaria de la empresa.



Lo anterior provocó que los camiones se detuvieran sobre la Carretera Federal Mexicali-San Felipe, por lo que obstruyeron el paso de los vehículos por un tramo, haciendo que se desviaran a los conductores.



Cerca de las 20:00 horas de ayer, elementos de la Policía Federal solicitaron al grupo de manifestantes que se movilizaran para permitir el acceso de las maquinarias a la cervecera.



“El día de hoy mañosamente, los transportistas junto con toda la Policía Federal, Ministerial y Municipal, mandan a estos troques a obstruir la carretera, ellos son los que están bloqueando no nosotros”.



“Nosotros estamos poniendo incluso a personas mismas de nuestro movimiento a dar el tránsito libre para que no haya obstáculo alguno”, declaró Jorge Benítez vocero de Mexicali Resiste.



El vocero del movimiento indicó que esta maquinaría ya se encontraba en otro predio antes de llegar al sitio, por lo que señalan que es una manera de presión por parte de la empresa para que frenen sus actividades de manifestación.