Constructora pide más de 60 mdp de indemnización al cancelar acueducto

MEXICALI, Baja California(GH)

La indemnización que pide la constructora que ganó la licitación para la construcción del acueducto que utilizaría la empresa Constellation Brands, es mayor a los 60 millones de pesos.



El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), explicó que la empresa Urbanización y Riego Baja California, S.A. de C.V. (Urbaca), ha pedido dicha cantidad en las reclamaciones a la Comisión Estatal de Agua (CEA).



Manuel Guevara Morales precisó que las reclamaciones serán en función de lo que la empresa pueda demostrar, señalando que se puede negociar un punto de equilibrio será una buena alternativa.



El secretario dijo que la Cervecera tiene sus propias responsabilidades, ya que ésta era la que debía tramitar el proyecto, como los impactos ambientales y los permisos de agua.



Se iban a alimentar del agua de los pozos del módulo cuatro hacia la cervecera que eran tentativamente 40 kilómetros de distancia, precisó que el acueducto le iba a costar a la cervecera, cobrándoles cinco pesos el metro cúbico y en 15 años se recuperaba la inversión.



“Mientras no se compren más derechos no tienen esos 7 millones de metros cúbicos adquiridos, por lo tanto se le va dar agua como a las empresas Samsung o Coca-Cola, pero el valor ya no es de cinco pesos”, enfatizó.



Si Contellation Brands más adelante consigue un único sitio donde puedan alimentar los 7 millones de agua de los pozos, se podría regresar al esquema de un acueducto, informó.



La indemnización tendría que ser por parte de la CEA, aceptó que la empresa Urbaca tiene derecho a reclamar, pero habrá que demostrar cuánto perdió, en esa discusión se encuentran con la empresa.



“Había una carpeta de lo que ya dije, hay rangos de lo que ellos compraron de tubería y a lo mejor puede haber algo mínimo, que sería algo justo entre la CEA y la empresa”, mencionó.



Aclaró que la empresa no quisiera la cancelación, esta quería regresar al contrato, pero ya pasó demasiado tiempo y eso fue aprobado por el Congreso del Estado como una línea de 500 millones de pesos etiquetados al acueducto.



“La reclamación anda arriba de 60 millones de pesos, nosotros no pensamos en eso, nosotros pensamos en lo justo y en que se puede utilizar el tubo en algunas otras formas”, declaró el secretario Guevara.



La CEA es la competente para todas estas negociaciones, pero Guevara precisó que él como secretario de Sidue no está de acuerdo en una cantidad tan alta.



La cancelación fue por cuestiones técnicas, la empresa Constellatioin desde el inicio de su gestión tenían como plan adquirir derechos, todos tenían que ser del Valle de Mexicali, pero pasó mucho tiempo y no lo hicieron.



“El Estado no les va a regalar el agua, lo único que íbamos a hacer era promover la inversión y la construcción del acueducto, con un subsidio que se recuperaría, casi todos los permisos eran federales y municipales”, aseveró.