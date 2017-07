Osorio abogará para agravar delitos en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

La visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dejó varias promesas, como agravar los delitos de portación de armas y robo de vehículos y domiciliares en Baja California.



El gobernador Francisco Vega de Lamadrid, precisó que Osorio abogará para hacer modificaciones al Nuevos Sistema de Justicia Penal (NSJP), además de buscar más recursos para el combate a la delincuencia.



Osorio vino acompañado con el gabinete de Seguridad Pública Nacional, como la Marina y la Defensa Nacional, con quienes compartieron información y acordaron trabajar en coordinación en materia de seguridad.



Acordaron que se atenderán las debilidades del NSJP, precisamente en algunos delitos que tienen en Código Penal Federal como la portación de armas, robo de vehículos y domiciliar, los cuales no amerita prisión preventiva.



Osorio se comprometió a tomar cartas en el tema, debido a que es una problemática muy sentida por la ciudadanía y gobiernos de cada uno de los estados de la nación, precisó Vega.



En materia de preliberaciones recordó que en las cárceles de Baja California había 17 mil 600 internos, y a través del NSJP se liberaron 5 mil 400 personas.



“Estas personas no son malas, pero nada nos garantiza que todos ellos sean buenos, entonces hemos visto un incremento en delitos del orden común, que están ligadas a estas disposiciones”, comentó.



Sin llegar a cifra



La visita de Osorio fue con la intención de solicitar un mayor recurso a la Federación para el combate a la delincuencia, pero las autoridades estatales no externaron una cifra precisa.



Capacitación, equipo y más elementos policíacos es lo que requieren las dependencias de seguridad en cada uno de los municipios, detalló el Ejecutivo, para esto se necesita más dinero.



“Solicitamos más recurso dirigido a los municipios, pero el secretario va a ver de dónde se puede disponer del dinero, nos pusimos de acuerdo para la elaboración del próximo presupuesto federal en la Cámara Baja para el 2018 y la principal demanda será para seguridad”, explicó.