Casi imposible ser un candidato independiente

TIJUANA, Baja California

Debido a lo difícil que resulta cumplir con los requisitos para ser un candidato independiente a nivel federal, el 1 de julio los ciudadanos de Baja California no tienen mencionada opción en su boleta.



Para el presente proceso electoral, en el Estado, un total de 10 personas buscaron una candidatura independiente, sin embargo, solamente Víctor Manuel Escobar Sánchez, quien era aspirante a diputado federal por el distrito 8, cumplió, pero por no entregar su informe final de operaciones de ingreso y gasto, perdió la candidatura.



Tres hombres buscaban ocupar una silla en el Senado de la República, tratándose de Alfonso Padilla López, Ernesto García González y Juan Diego Beristáin Ávila, quien declinó del proceso el 9 de enero de 2018, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).



Mientras que para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el distrito 3, iba Everardo Sánchez Ruiz y Marisol Pérez Prado, por el 4, Moisés Raúl Ramírez Izquierdo y Patricia Ramírez Salinas, por el 5 y 7, Felipe Daniel Ruanova Zárate y Edgar Darío Benítez Ruiz.



MUCHOS REQUISITOS



En entrevista con Beristáin Ávila, informó que para poder ser candidatos les hicieron cumplir una serie de requisitos como la creación de una asociación, la apertura de una cuenta bancaria tema que calificó como un vía crucis y la obtención del 2% del padrón electoral de Baja California, es decir, 55 mil firmas de apoyo ciudadano.



“Esto implica por su puesto dinero, tiempo y trabajo, y evidentemente reunir 55 mil firmas de apoyo, tuvimos muchos problemas, no fue fácil, finalmente lo que ocurrió es que la gran mayoría de los aspirantes declinamos”, declaró.



CASI IMPOSIBLE CUMPLIR



Mientras que el candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México en Baja California, Ignacio “Nacho” Anaya Barriguete aseguró que es “casi imposible” conseguir dichas candidaturas, siendo una de las razones por las que aceptó la candidatura al Senado por parte del Partido Verde.



Recordó que en el año 2016 buscó una candidatura independiente para dicho proceso electoral, pero lamentablemente la Ley Federal Electoral establece requisitos todavía más complicados y exigentes que la estatal para acceder a una candidatura independiente, tan así es que en Baja California no hay un solo candidato independiente.