Decretos de Reserva de Agua no dan paso a privatizarla: Conagua

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que los diez Decretos de Reserva de agua, publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, no privatizan el líquido.



“Estos decretos de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, informó la dependencia a través de un comunicado.



Explicó que con estos, 295 de las 757 cuencas del País habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que se conocen en la actualidad, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, dado que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.



Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.



Se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, puesto que se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, porque se actuará sobre el agua disponible.



Con las medidas adoptadas México supera en 12% las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico.



El documento concluyó que las reservas de agua decretadas buscan que el líquido disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente.