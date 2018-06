Preocupa a Melo que exista un 'interés oculto' en el dictamen

TIJUANA, Baja California(GH)

Falta de sensibilidad del Ayuntamiento en el manejo del tema de Lomas del Rubí, y un probable interés oculto en las conclusiones del dictamen, son algunas de las preocupaciones de Grupo Melo en torno al tema.



Esto lo manifestó a FRONTERA el director de la constructora.



Raúl Melo Cabañas, director de la desarrolladora inmobiliaria, aseguró que desde febrero el Municipio suspendió las mesas técnicas y sociales entre las autoridades y los vecinos, así como su comunicación con la empresa, pues desde que salió el dictamen que los señalaba como responsables, no ha existido una respuesta ante las múltiples solicitudes de que se les facilite el documento.



“Desafortunadamente no hay voluntad por el Municipio para darle seguimiento a las mesas sociales y nos preocupa porque vemos reportajes del regreso de personas a la colonia que es una zona peligrosa y que estén viviendo en condiciones deplorables, estamos preocupados por esa falta de sensibilidad”, comentó.



Cuestionado sobre esta situación, el departamento de comunicación social tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano como de la Secretaría de Desarrollo Social informaron que las mesas sociales y técnicas continúan con vecinos y autoridades municipales y estatales, pero sin convocar a Grupo Melo.



Sin demandas en contra

Luego del señalamiento como presuntos responsables, Melo Cabañas aseguró que hasta el momento no han sido notificados de alguna demanda en su contra.



“Hemos enviado varias solicitudes en marzo, abril, mayo y junio sin respuesta. La transparencia en todos los sentidos es mejor que la oscuridad de un arreglo por debajo de la mesa, nos preocupa que las conclusiones del Municipio traigan algún tipo de interés escondido, nos llama la atención que no nos han querido entregar el dictamen”, puntualizó.



Soluciones rechazadas

Desde el hundimiento en el que cerca de 70 familias perdieron su casa, apuntó, Grupo Melo ha estado en constante comunicación tanto con las autoridades como con las familias con el objetivo de darles una solución rápida independientemente de si son o no responsables.



Detalló que una de esas soluciones que plantearon fue que tanto municipio como Gobierno del Estado participaran con la donación de terrenos e infraestructura respectivamente, mientras que Grupo Melo se encargaría de la construcción de las nuevas casas, sin embargo la respuesta fue que no había esquema jurídico para la donación, por lo que era imposible.



“Sabemos que sí se puede, pero nunca nos compartieron el inventario, sabemos que existe tal tierra, se mencionaron zonas, pero no nos dijeron puntualmente, esto con el objeto de saber cuántas casas cabían”, refirió.



Tras darse a conocer el dictamen en el que se les señala como responsables del derrumbe a causa de la construcción de su fraccionamiento Lomas del Pedregal a menos de 500 metros de la zona, Melo Cabañas afirmó que han solicitado una copia del dictamen para su análisis, sin embargo este no se les ha entregado.



“Vemos una serie de incongruencias porque en esas declaraciones que hizo el Municipio, ellos mismos mencionan que el problema del suelo en Lomas del Rubí se encontraba lleno de agua con mal relleno, material heterogéneo, ojos de agua, fugas y no estaba apto para construcción como preexistente”, apuntó.



Sin embargo, descalifican todo eso porque dicen que hicieron un hoyo de tierra a 300 metros, manifestó, que presuntamente se hizo de forma indebida.



“Existen levantamientos topográficos documentados, nos apegamos siempre a los proyectos, el Municipio siempre estuvo haciendo supervisión que está en bitácora”, explicó.



En la construcción del fraccionamiento, mencionó, hubo más de diez despachos externos que validaron la calidad y los requerimientos del Municipio, así como las recomendaciones de los expertos que trabajan fuera de la empresa.



No han analizado hundimiento

Durante las mesas técnicas en las que participaron en febrero, Grupo Melo realizó sus propios estudios en la construcción de su fraccionamiento donde los resultados arrojaron que no tenía ninguna relación con el hundimiento, además descartaron que estén haciendo algún muro de contención ya que no les han permitido realizar los análisis en la zona, a pesar de que siguen detectando movimientos peligrosos de tierra en la colonia.



“Es otra parte de nuestra preocupación. Hemos insistido en hacer estudios en la zona del hundimiento que está alejada de nuestro terreno, el acceso fue negado a los técnicos externos que convocó el mismo Municipio y que son reconocidos en la ciudad”, mencionó.



Grupo Melo sigue trabajando aunque los trámites se han endurecido con ellos, señala, pues antes tardaban dos días en liberar algún documento y ahora están siendo mucho más observados que otras constructoras.