Realiza AMLO durante su visita a Mexicali 4 compromisos con simpatizantes

MEXICALI, Baja California(GH)

La reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), homologar el precio de los combustibles con las ciudades colindantes de Estados Unidos y doblar los salarios fueron los compromisos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Mexicali.



Alrededor de 4 mil personas entre simpatizantes y militantes de los partidos miembros de la coalición se reunieron la mañana de ayer para acompañar al candidato durante su visita a la capital, donde reafirmó cuatro compromisos para el Noroeste del País.



En primera instancia López Obrador insistió en su propuesta de bajar el IVA en toda la frontera, de manera en que éste sea homologado con el del vecino Estado de California, dejando el impuesto mexicano en un 8% en lugar del 16% que se tiene actualmente.



Otra reducción planteada fue la del ISR, el cual de resultar ganador en la contienda bajaría a la mitad, dejándolo en un 20%. El candidato se comprometió que desde el momento en que tome la dirigencia del País se homologará el precio de la gasolina, el gas y la luz al mismo precio en que se coticen en el Estado vecino.



Como complemento a todas estas propuestas, aseguró el también presidente de Morena, a partir del primer día de enero de 2019 el salario mínimo en la zona fronteriza aumentaría al doble de lo que es actualmente. De esta manera, explicó el candidato presidencial, se tiene como fin crear “cortinas” del Sur al Norte del País con la intención de frenar la migración de connacionales, de modo que los trabajadores mexicanos puedan desarrollarse y trabajar dentro del territorio nacional.



PROPUESTAS NACIONALES



Frente a los cachanillas que acudieron a la reunión con el candidato, López Obrador reiteró muchas de las propuestas que ha estado impulsando desde el inicio de la campaña, especialmente las enfocadas en el combate a la corrupción. Tras asegurar como “casi un hecho” el triunfo de Morena en las elecciones del 1 de julio y la ventana de entre 20 y 30 puntos contra su oponente más cercano, el candidato aseguró que combatirá duramente la corrupción.



“Soy necio, ya se me metió en la cabeza que hay que acabar con la corrupción porque es un cáncer que está destruyendo el País, y vamos a acabar con la corrupción: Me canso ganso”, expresó causando vítores entre la multitud.



Una de sus primeras acciones en caso de llegar a la Presidencia, enfatizó López Obrador, será reducirse el sueldo a la mitad y que ningún funcionario gane más que el presidente, además de subir el sueldo a los trabajadores.



Durante su discurso también resaltó algunas de sus propuestas más sonadas, como la venta del avión presidencial, su decisión de no vivir en Los Pinos, quitar la pensión a los ex presidentes y la instalación de refinerías que asegura bajarán el precio de los combustibles.



EN DATOS



•AMLO afirmó que lleva 25 a 30 puntos por encima de José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés.



•“En el 2006 el PRI ayudó al PAN al fraude, en el 2012 el PAN ayudó al PRI a poner a Peña Nieto, cuando se reparten mal el botín, hay motín, pero ahora se va a triunfar, este arroz ya se coció”, dijo.