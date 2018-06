Invertirá Ayuntamiento de Mexicali 16.7 millones de pesos para mantenimiento de camiones de basura

MEXICALI, Baja California(GH)

El Ayuntamiento de Mexicali gastará 16.7 millones de pesos anuales adicionales durante el presente año por el arrendamiento de camiones recolectores y reducirá el padrón de unidades propias hasta en un 61% para otorgar el servicio de recolección de basura.



LOS DATOS



En Mexicali existe una flotilla de 76 camiones recolectores de basura propiedad del Ayuntamiento de las cuales de 30 a 35 unidades se reportan en óptimas condiciones. Carlos Flores Vázquez, director de Servicios Públicos Municipales confirmó que el resto de camiones tienen más de 10 diez años de antigüedad y comenzarán a dar se baja.



Lo que significa que entre 41 y 46 camiones recolectores son los que darán de baja del padrón, destacando que de esos, 24 unidades tienen más de 14 años de antigüedad. “Salían del taller mecánico, trabajaban un día y regresaban al taller”, dijo.



Por lo cual se reducirá la flotilla entre un 46% hasta un 61% de unidades propias. Para finales de trienio, el Ayuntamiento proyecta dejar una flotilla propia de 40 a 45 unidades, declaró Flores Vázquez.



RENTAN CAMIONES



Para subsanar la falta de camiones recolectores, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez explicó que no hay recursos para compra de camiones nuevos. Por lo cual se arrendó por 32.7 millones de pesos el servicio de 40 camiones recolectores de basura bajo contrato 01-AYTOMXL-OM- ADQ-05-18.



El costo es superior a los 31 millones de pesos anuales que destinó el Gobierno Municipal en el año 2017 en reparación y mantenimiento de las 76 unidades propias, con cifras emitidas por la Dirección de Servicios Públicos.



Adicionalmente se destinó para el presente año, un recurso de 15 millones de pesos para mantenimientos de las 30 a 35 unidades propias que siguen a cargo del Ayuntamiento. Lo que implicó un gasto anualizado superior en 16.7 millones de pesos, comparado con el año pasado.



BAJAS Y ALTAS



El director de Servicios Públicos Municipal, afirmó que el objetivo es terminar el trienio con 45 camiones recolectores propios en buen estado y transitables. El alcalde de Mexicali afirmó que no se descapitaliza el padrón municipal porque buscarán comprar los camiones arrendados.



“Al finalizar la vida del contrato de arrendamiento, se aplica la adquisición de valor de rescate por camión…”. “Como ya tendrán dos años de uso, no valen lo que valen hoy y el arrendador los puede vender a la ciudad a un 30% del valor actual del camión recolector”, afirmó.



Las estimaciones municipales es poder comprar los 40 camiones arrendados por poco más de 20 millones de pesos. Actualmente los 20 millones de pesos alcanzan para comprar entre 13 a 14 camiones nuevos por un valor promedio de 1.7 millones de pesos por unidad.



Tras dos años, estima el Ayuntamiento adquirir las unidades por poco más de 500 mil pesos por cada camión recolector de basura. Vásquez Sánchez afirmó que antes de concluir la administración gestionará los recursos para dejar compradas las unidades, o en su caso, será la próxima administración municipal la que decida comprar, seguir arrendando o quedarse con sólo 40 unidades propias promedio que tendrá el Ayuntamiento.



“Si la próxima admi- nistración no le interesa –comprarlos- habrán elegido mal los mexicalenses al próximo presidente municipal, yo tengo la idea de antes de irnos dejarlos adquiridos”, declaró el Alcalde.



DATOS



•Los camiones recolectores en cifras.



• 76 son los camiones de la flotilla propia.



•Sólo el 10% de los camiones son modelos 2015 o más recientes.



•41 camiones tienen más de 10 años de antigüedad.



•De esos, 24 camiones tienes más de 14 años de antigüedad.



•Servicios Públicos opera en promedio con 60 camiones recolectores.



•Existen 122 rutas diarias.



•En promedio un camión se utiliza 21 horas al día.



•El mínimo necesario para recolección es de 40 a 42 camiones.



•Con el arrendamiento, el tercer turno se reduce de 33 a 16 rutas por la noche.



•Se darán de baja hasta 46 unidades.



•Para finales de 2019, proyectan comprar los camiones arrendados al 30% del valor actual.