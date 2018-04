Los candidatos de Morena no les vamos a fallar: JB

(GH)

“Los candidatos de Morena somos gente identificada con los ciudadanos; me comprometo ante ustedes a impulsar desde el Senado una legislación incluyente que apoye el Proyecto de Nación que propone Andrés Manuel López Obrador”.Con firme convicción en lo que expresa, el candidato de Morena a Senador de la República, Jaime Bonilla Valdez, pidió a residentes de la colonia Ampliación Lucerna, en esta ciudad capital, que tengan plena confianza en los candidatos a diputados por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para los ocho distritos electorales y las dos senadurías.Acompañado de las candidatas a diputada federal por el Distrito 02, Marina del Pilar Ávila Olmedo; y, al Senado de la República en la segunda fórmula, Alejandra del Carmen León Gastelum, habló con franqueza a quienes estuvieron presentes en la Asamblea Informativa en la que les dijo: “Los candidatos de Morena somos gente identificada con los ciudadanos y no les vamos a fallar”.“Me comprometo ante ustedes a impulsar desde el Senado una legislación incluyente que apoye el Proyecto de Nación que propone Andrés Manuel López Obrador”, señaló Bonilla Valdez, quien se dijo estar muy contento del trato afable que los mexicalenses ofrecen en su tradicional calidez “que nos llena de energía” al platicar con la gente de Mexicali.En este mismo evento, la aspirante a la diputación por el Distrito 02 Electoral, Marina del Pilar Ávila Olmedo, ofreció una cordial bienvenida a los presentes y les hizo saber que ha venido recorriendo pie-tierra el territorio que busca representar, buscando el contacto directo con la gente, para conocer sus propuestas y demandas.“Deseo representarlos dignamente, para apoyar a Andrés Manuel López Obrador desde la Cámara de Diputados”, manifestó con firmeza, al tiempo que les puntualizó enfáticamente: “...Nosotros repartimos propuestas, no despensas…”Por su parte, la candidata a senadora, Alejandra León Gastelum, con un lenguaje sencillo, dijo a la asistencia en esta Asamblea Informativa que su deseo es compartir con sus eventuales representados, las tareas a realizar en la Cámara de Senadores, conocida también como la Cámara Alta del Congreso de la Unión.“La mayoría de la población no conoce qué hace un senador porque los que han ocupado este cargo no hacen nada, trabajan en su propio beneficio. Es importante que Andrés Manuel López Obrador llegue al gobierno acompañado por una mayoría de diputados y senadores que le den respaldo a su proyecto de nación y ese es nuestro compromiso que vamos a cumplir, con el apoyo de su voto”, les dijo.Igualmente, el candidato Bonilla Valdez hizo mención de la gran aceptación para Morena, el cariño con el que reciben en los hogares y negocios a quienes, como candidatos de la Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES), aspiran a llegar al Congreso de la Unión, con el voto favorable en las urnas el próximo domingo 1 de julio entrante.“Estamos confiados en ese cariño que nos muestran en las calles y lugares de reunión de la ciudadanía. Es muy amplio el respaldo que manifiestan para Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de Morena”, comentó el abanderado morenista.Este fenómeno social y político se lo atribuyó Bonilla Valdez, en tono de agradecimiento, al fruto o “producto de la lucha de muchos años que ha emprendido un hombre de una sola pieza”, como es Andrés Manuel López Obrador, “que no ha claudicado, que ha sido congruente y nos pone el ejemplo con su trabajo diario y su enorme compromiso y amor por el pueblo de México”.“Por eso los candidatos de Morena tenemos una gran responsabilidad y compromiso con los bajacalifornianos, que vamos a honrar cumpliéndola. El proyecto de Morena es social. Comprometidos todos con las comunidades y ciudadanos más necesitados”, precisó.“Les pedimos que nos ayuden con sus vecinos, amigos y familiares. Apoyen a Andrés Manuel López Obrador. Él conoce a la perfección las demandas y problemas de los ciudadanos. Apóyenos con su voto. Los candidatos de Morena somos gente identificada con los ciudadanos”.Y asumió una clara responsabilidad ante las personas asistentes a la Asamblea Informativa, a quienes expresó:“…Me comprometo ante ustedes a impulsar desde el Senado una legislación incluyente que apoye el Proyecto de Nación que propone Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República”, quien puntea con mucho en las encuestas tanto de instituciones de gobierno como de instituciones educativas o medios noticiosos.“Junto con ustedes vamos a construir una propuesta legislativa que garantice el crecimiento con justicia”, les externó. “Una legislación que garantice que todos los mexicanos cuenten con una alimentación con calidad. Para este propósito vamos a generar una reforma constitucional”.“Vamos a impulsar también desde el Senado de la República, mecanismos legales y acciones para que nuestras ciudades fronterizas cuenten con un programa integral de bienestar social, con infraestructura suficiente, escuelas que cuenten con espacios y construcciones dignas, así como seguridad pública suficiente y alumbrado y servicios públicos en las comunidades…”.Al concluir, Bonilla Valdez muy conmovido por la calidez de los cachanillas, les exhortó: “Por eso les pedimos su apoyo y su voto. Ténganos la confianza. Siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, tengan la seguridad que no les vamos a fallar”.