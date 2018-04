Caso de Valeria "prácticamente resuelto": Gobernador de BC

MEXICALI, Baja California(GH)

La decisión de implementar o no una alerta de género en el estado depende de una recomendación emitida a través de la Secretaría de Gobernación, por lo que no es decisión de las autoridades estatales.



Así lo señaló el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se presente una alerta de género luego del asesinato de la joven Valeria Ahumada, cuyo cuerpo fue encontrado en una construcción hace algunos días.



“Aquí en Baja California no esperamos que nos indiquen alerta o no, en Baja California todos los eventos del asesinato de una mujer se inician como feminicidio” aseguró.



El gobernador lamentó el hecho ocurrido con la joven mexicalense, y aseguró que el caso está “prácticamente resuelto”.



Asimismo resaltó que la comunidad debe tomar todas las precauciones a su alcance para procurar la seguridad de los ciudadanos, priorizando la seguridad de las familias.