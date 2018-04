Sigue proceso de adopción de pareja gay

MEXICALI, Baja California(GH)

El pasado 10 de abril la pareja del mismo género había sido solicitada para realizarles las pruebas psicológicas como parte del proceso de adopción, autoridades del DIF Estatal señalan que el proceso ha ido avanzando de acuerdo a lo establecido.



La presidenta del DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, explicó que este proceso seguirá de manera normal como lo harían con cualquier otra pareja, siempre y cuando los interesados no sigan poniendo trabas.



“A final de cuentas todo esto, es un proceso normal de adopción, que se tiene que llevar en un mínimo de tiempo de nueve meses”, informó la primera dama de Baja California.



En caso de que las pruebas psicológicas determinen que tienen que llevar terapia, el tiempo se va prolongando, esto sería si no se cumpliera con el perfil desde un inicio, añadió.



“Mientras que ellos no sigan poniendo más obstáculos en el sentido de demandas y cosas que no le gusten del proceso, tanto de él como de otros, deben ser igual a como lo requiere la ley”, advirtió Ruacho.



