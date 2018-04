Aumenta mosquito del dengue

MEXICALI, Baja California(GH)

Las trampas de huevecillos del mosco transmisor de dengue, comenzaron aumentar en su positividad, la colonia Hidalgo es la que mayormente preocupa a los expertos en salud por presentar un mayor indicador.



David Ibarra Ojeda, responsable del programa estatal de vectores del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), explicó que las ovitrampas miden el número de huevecillos del mosco Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika y chicungunya.



“Va empezando la posi- tividad, traemos problemas en la colonia Hidalgo, con más de mil huevecillos, esto nos indica que tenemos la hembra por ahí”, mencionó el experto en el vector.



Recordó que en el año 2015 hubo un brote en la colonia Baja California, por lo que sigue siendo una zona prioritaria al noroeste de Mexicali, así como la colonia Hidalgo y el Valle de Puebla.



A través de estudios entomológicos están obteniendo indicadores de la presencia del vector, siendo hasta el momento Mexicali la ciudad donde hay un mayor riesgo de que se repita un brote.



Es por eso que el personal de vectores activó las jornadas de fumigación con el fin de prevenir y controlar el contagio de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.



Actualmente hay 153 personas en el estado realizando las jornadas de nebulización en las colonias, todos los días realizan operativos en Mexicali alrededor de 43 personas, del 2 de enero a la fecha se han nebulizado 7 mil 500 hectáreas.



“Todos los días tenemos que salir, no podemos decir mañana sí y hoy no, porque el vector se está desarrollando y hay que controlarlo”, mencionó Ibarra Ojeda.



Aún hay gente que se asusta por las nubes de fumigante que despiden las maquinas nebulizadoras para erradicar al mosquito, informó el Ibarra. Advirtió que el fumigante no es dañino para la salud de la población y recomendó que se cercioren de que quien pretenda entrar a su hogar, se encuentre debidamente identificado con las credenciales expedidas por el Isesalud.