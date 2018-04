Preocupa a IP casos de violencia en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Miembros del sector empresarial se dijeron preocupados ante los últimos eventos violentos en la ciudad, aunque señalan que es difícil que este tipo de casos afecten la inversión en Mexicali.



Después de que se diera a conocer el caso de la joven Valeria Ahumada, reportada como desaparecida y posteriormente encontrada muerta en una construcción, representantes de Cámaras empresariales locales resaltaron su preocupación ante estos casos.



Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex Mexicali, puntualizó que en el caso de Mexicali este tipo de casos son “ataques directos” o casos de violencia familiar, por lo que las autoridades deben fortalecer los programas de prevención.



“El problema de las muertes en Mexicali se debe al alto consumo que hay y violencia intrafamiliar” consideró el empresario “ahí son ataques muy específicos y debemos de reforzar son los trabajos de prevención” Aseveró que es necesario tener un plan muy definido para combatir los problemas de adicciones en el municipio, para lo cual deben trabajar en conjunto los tres niveles de gobierno.



Sobre el mismo tono se proclamó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, Eugenio Lagarde Amaya, quien llamó a las autoridades a actuar de forma coordinada para atacar la problemática.



“Como cámara externamos nuestra preocupación ante los hechos violentos que se han presentado en los últimos días” comentó “estamos buscando exhortar a los 3 niveles de gobierno para que trabajen de manera coordinada”. De igual forma, resaltó que les preocupa la falta de un esquema de justicia que lleve castigo a los delincuentes.



Por el momento, el presidente comentó que se ha pedido a las empresas asociadas a la Canacintra tomar precauciones especiales para la seguridad de las trabajadoras, que son mayoría en muchas industrias.



NO AFECTA INVERSIÓN



A pesar del alcance mediático que han tenido los últimos casos de asesinato en Mexicali, los empresarios consideraron que estos no afectarían la llegada de nuevas industrias o inversiones.



Sobre el tema Lagarde Amaya sostuvo que Mexicali, aún con actos violentos que no son bien vistos por ningún inversionista, sigue siendo una ciudad con mano de obra preparada y todavía no presenta una problemática tan fuerte como otras ciudades fronterizas.



“Ahorita los datos que traemos en los que va del año es que traemos varias ampliaciones, y esas son cifras positivas” comentó “vemos que siguen llegando las inversiones porque Mexicali, a pesar de esto, no deja de ser competitiva” “Queda claro que son situaciones muy lamentables, si, pero son ataques muy directos donde no es el grueso de la población el que está en riesgo” explicó “son situaciones domésticas”, señaló Rodrigo Llantada.