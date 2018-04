Atiende UVI 100 casos de violencia doméstica al día

MEXICALI, Baja California(GH)

En promedio, cada día se registran 100 llamadas de denuncia por violencia doméstica, de acuerdo con datos de la Unidad de Violencia Intrafamiliar (UVI) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).



La detección y denuncia oportuna por parte de quienes rodean a las víctimas de esta situación, son vitales para que la autoridad pueda intervenir y evitar consecuencias graves en esos casos, explicó Amelia Ahumada Luna, Coordinadora de la UVI.



En el caso de mujeres agredidas por sus parejas sentimentales, la participación de padres, hermanos, amigos y compañeros de trabajo puede marcar la diferencia. “La víctima está inmersa en la violencia o su autoestima está baja, ella no percibe la situación pero personas externas pueden pedir el apoyo”.



Notar en una allegada golpes, justificaciones incongruentes de las huellas físicas de violencia, maltrato verbal, celos extremos, control de la vestimenta y manipulación por parte de sus parejas, debe ponernos en alerta, detalló.



Otros de los rasgos que muestran las víctimas de violencia, son un bajo rendimiento escolar o laboral, tristeza, aislamiento y negatividad ante la vida. Lo recomendado por la UVI es hacer una denuncia al 911 cuando alguien de nuestro entorno muestra signos de ser víctima de violencia, o al ser testigos de una solicitud expresa de auxilio como gritos, o presenciar riñas.



“Es cierto que hay que respetar la privacidad de las personas, pero recordemos que una víctima no está consiente de serlo. No intentamos que se busquen un conflicto, pero sí que sientan la satisfacción de que por su apoyo una persona pudo haber salido de una condición de violencia”.



TIPOS DE ATENCIÓN



Ahumada Luna detalló que de las 3 mil llamadas de denuncia mensuales que se reciben en promedio, 700 requieren de un acompañamiento posterior a un evento aislado.



EN ESOS CASOS, LA UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR BRINDA CUATRO TIPOS DE AYUDA:



•Policial: es la que se da en primera instancia, respondiendo al llamado de auxilio.



•Atención psicológica: Da herramientas para la toma de decisiones adecuadas.



•Trabajo Social: Determina si el caso requiere otras instancias, y canaliza Asesoría jurídica: Apoyo legal en pensión alimenticia, custodia y divorcios.



¡OJO DURANTE EL NOVIAZGO!



•Aunque se considera violencia intrafamiliar cuando se produce en el hogar, la coordinadora destacó que durante el noviazgo pueden identificarse actitudes de riesgo que en el futuro podrían detonarla.



•“El noviazgo es la antesala al matrimonio. Si la relación va viciada y llega así a consolidarse, hay mayores posibilidades de que se den estas circunstancias”.