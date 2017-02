Peligran niños y jóvenes de zona escolar en Pedregal

MEXICALI, Baja California(GH)

Residentes del Valle del Pedregal denuncian falta de responsabilidad de conductores en la avenida Dravita, donde en los últimos meses han ocurrido algunos accidentes.



Rogelio Ortiz, denunció que los carros pasan a alta velocidad todo el tiempo por esa zona, ocasionando choques en varias casas ubicadas en la cuadra.



La situación es preocupante, afirman los vecinos, ya que es una zona escolar, donde se ubica el Jardín de Niños Sara Wells y la Secundaria número 23.



“Yo no sé por qué no quieren hacerlos, si está el ‘Kínder’, la Secundaria y la guardería”, comentó Ortiz.



Por su parte, Liliana Cruz comunicó que en una ocasión acudió al Ayuntamiento de Mexicali para realizar los trámites correspondientes y solicitar la colocación de topes, sin embargo, le señalaron que son los vecinos quienes deben pagar por el servicio.



“Me dijeron: Ustedes tienen que comprar el material, la mano de obra y ya que estén, nosotros vamos a ver si cumplen con las especificaciones que les damos con el permiso”, recordó Liliana Cruz.



Por lo tanto, una de las principales solicitudes que señalan es que deberían ser las autoridades las responsables de hacerse cargo de las medidas de seguridad del área.



Sobre todo por tratarse de una zona recurrente de niños y familias enteras.



Además del llamado a los conductores recurrentes que no respetan ni los señalamientos de tránsito, ni los límites de velocidad.