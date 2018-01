Fortalecer la economía y estado de derecho, meta del nuevo Presidente: Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

El combate a la corrupción, fortalecer el estado de derecho y fortalecer la economía de mercado del país, debe ser la política del nuevo Presidente de la República Mexicana, declaró Gustavo de Hoyos Walther.



El Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana explicó que los perfiles de candidatos prácticamente ya están delimitados, excepto los independientes, pero lo importante serán los compromisos que asuman.



Las elecciones deben de definir un Presidente que mantenga el país con las reformas estructurales pero profundizarlas y reforzarlas, excepto la hacendaria.



“Hay que cambiar la llamada reforma fiscal que solo da recursos al gobierno y le pasa la factura a la sociedad…”



“Se requiere cambiar las malas políticas públicas en estado de derecho, porque no han funcionado en el ataque a la corrupción, en el combate a la inseguridad y ha crecido la impunidad”, comentó.



De Hoyos Walther reiteró que no todo ha sido negativo y que como gremio empresarial están abiertos al diálogo con cualquier que resulte ganador en las elecciones federales.



“Hay que exigir que cada candidato o candidata se comprometan con una agenda de país, porque más que los perfiles que ya están definidos, lo que tenemos que evidenciar, son los compromisos y agenda y en base a eso tomar la mejor decisión para el país”, señaló.



En la recuperación fiscal y de economía del país, explicó que la Federación junto con el Senado y la Cámara de Diputados deben reducir las tasas arancelarias.



Explicó que en México es costoso ser contribuyente y que una reforma fiscal integral se debe aplicar para impulsar la competitividad.



Además de reducir las tasas, ya que la Organización Mundial del Comercio mantiene una media de tasas al 24.67% y México es muy superior.



“México está por encima y tampoco bajar al 21% como en Estados Unidos, pero no debemos quedar como un país caro en materia tributaria, porque empresas internacionales pueden replantear donde colocar sus recursos y ya hay empresas que están revalorando…”



“Sí hay tiempo para una reforma fiscal, así que los legisladores no deben bajar la cortina antes de tiempo, no esperar resultados de elección porque sí hay margen de maniobra”, puntualizó el presidente nacional de Coparmex.