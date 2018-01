Dan prisión a manifestantes de plantón

MEXICALI, Baja California(GH)

Tres delitos fueron imputados a un par de manifestantes que fueron detenidos en la batalla campal que se desencadenó el pasado 16 de enero en el rancho Mena.



Al finalizar la audiencia, la juzgadora impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva.



Los imputados con dichas medidas cautelares son Francisco “N” y José “N”, quienes fueron acusados por lesiones calificadas, delitos contra funcionarios públicos y delitos contra agentes policiacos.



El Ministerio Público (MP) presentó la carpeta de investigación donde expusieron como víctimas a Virginia García Díaz, agente de la Policía Estatal Preventiva, y Melquíades Angulo Jiménez, policía ministerial.



Los agentes del MP señalaron que Francisco “N” atacó con una varilla metálica de un metro a la agente García, quien repelió la agresión tomando el arma con su mano izquierda, lo que le causó una herida de dos centímetros de largo y .2 de profundidad.



Argumentaron que José “N” atentó contra Angulo arrojándole una piedra en la cabeza, provocándole una herida de cuatro centímetros y .3 de profundidad.



Previo a esta escena, el uniformado relató que fue vulnerado por los manifestantes que le arrojaron agua, tierra y brea, además de arrancarle el logotipo de su uniforme.



En ambas lesiones, un dictamen médico determinó que no comprometen la vida, pero requieren de tratamiento y tardarán aproximadamente 15 días en sanar, explicó la abogada del MP.



El proceso de los imputados inició en la etapa de Control de Detención, donde la juez Dora Leticia Salazar determinó que fue legal el arresto, debido a que existió flagrancia en ambos casos y se desecha el argumento de que fue en una propiedad privada.



CAMBIO DE ABOGADOS



El defensor privado, Alejandro Rivera, optó por no pedir un plazo para recabar pruebas que refuten las versiones del Ministerio Público, lo que provocó disgusto entre los familiares de los imputados.



Durante el relato de los hechos, la hermana de José “N” aconsejó que revocara a su abogado, a pesar de que está impedido que alguien del público hable con las partes en la audiencia.



Tras esto, la juez apercibió a las personas del público a guardar el orden y no intercambiar palabras con los abogados y detenidos mientras se desarrollaba la audiencia.



En caso de insistir, señaló que los desalojaría de la sala de audiencias.



Llegaron a la etapa de vinculación a proceso, el abogado defensor Alejandro Rivera desertó del caso al declararse incompetente públicamente ante la juez.



- ¿Tiene experiencia en el nuevo Sistema de Justicia Penal?, preguntó la juez a Rivera.



- Sí, he llevado un caso, contestó el abogado.



Ante esto, la juez le preguntó si quería continuar, porque ella interpretaba que él no estaba en condiciones de defender a los imputados.



El abogado Rivera respondió que estaba bien, que alguien más tomara el caso.



Por esto, debieron esperar a que llegara un nuevo abogado particular.



El nuevo abogado es el defensor Víctor Medina Basurto, quien pidió a la juez un plazo de 20 minutos para platicar con los imputados y enterarse del contenido de la carpeta de la investigación.



DESDE EL PRINCIPIO



Al continuar el proceso el abogado argumentó que se vulnerarían los derechos humanos de sus clientes de no reiniciar todo el proceso desde el principio.



La juez secundó la proposición para iniciar desde la etapa de Control de

detención.



Así que reiniciaron el proceso desde cero, y en el control de la detención de nuevo la juez consideró que fue legal.



De ahí pasaron a la formulación de imputación donde el Ministerio Público los acusó de tres delitos.



El Código Penal establece en delitos contra funcionarios públicos de seis meses a tres años de prisión y hasta 100 días multa, la pena aumenta si el delito es contra miembros de instituciones policiacas.



La agente del Ministerio Público abordó en los antecedentes que cuenta con la declaración de tres testigos conformados por elementos policiacos que respaldan la versión de las supuestas víctimas.



Enseguida, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los imputados, mientras que la defensa solicitó la medida cautelar de libertad.



El abogado dijo que los imputados son residentes de Mexicali, uno es estudiante de Artes Plásticas y no hay riesgo de evasión y que la medida cautelar de prisión preventiva era desproporcionada al delito imputado.



La juez dio la razón al Ministerio Público con el argumento de que en efecto una roca y una varilla son armas y se efectuó la lesión, lo que representa un riesgo para la sociedad y los ofendidos.



Posteriormente, la juez citó para la audiencia de vinculación, por lo que el abogado solicitó el plazo constitucional de 144 horas para ofrecer pruebas con el fin de probar la inocencia de los manifestantes imputados.



La siguiente audiencia, de vinculación a proceso, está programada para el martes 23 de enero a las 10:30 horas.





144 HORAS TIENE DE PLAZO EL ABOGADO DE LOS IMPUTADOS PARA APORTAR PRUEBAS A SU FAVOR.



23 DE ENERO SE REALIZARÁ LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO.



20 MINUTOS PIDIÓ A LA JUEZ EL ABOGADO VÍCTOR MEDINA BASURTO PARA CONOCER LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN