Declara TJE de BC improcedente recurso contra el dictamen 95

MEXICALI, Baja California(GH)

La declaración de improcedencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se debió a que los actos reclamados en recurso de inconformidad fueron considerados pertenecientes al ámbito parlamentario, no del ámbito electoral.



Minutos después de las 12:00 del mediodía de ayer, fue revisado ante el pleno del Tribunal de Justicia Electoral el recurso de inconformidad RI 133/2017 presentado por el diputado local Catalino Zavala, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



El recurso de inconformidad interpuesto por el diputado, está relacionado a la emisión de la convocatoria a la Sesión Extraordinaria del Congreso del Estado realizada el 1 de diciembre de 2017, pues varios legisladores consideraron que no se contó con el tiempo suficiente para que se hiciera la notificación pertinente.



Durante esta sesión extraordinaria, que contó con la ausencia de una mayoría de diputados de oposición, se dio la aprobación del dictamen 95, con lo que se da la aprobación de los proyectos de Asociación Público-Privada (APP).



Sin embargo, en virtud a que los actos reclamados por el diputado son considerados pertenecientes al ámbito del derecho parlamentario y no son objeto de control a través de los recursos previstos en la materia electoral, el recurso fue desechado como improcedente por una mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral.