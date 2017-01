Toman escuelas por falta de maestros y pago a interinos

MEXICALI, Baja California(GH)

Por lo menos tres escuelas fueron tomadas por padres de familia durante esta semana en Mexicali.



Desde el pasado lunes, el Jardín de Niños ‘Naciones Unidas’ en San Felipe fue cerrado por los padres de familia debido a la falta de maestros.



Betsaida Galindo, madre familia del plantel, indicó que desde el regreso a clases el pasado 09 de enero, tres grupos no tienen maestra.



“A las maestras se les venció su contrato antes de salir de vacaciones, por eso los niños tienen ya dos semanas sin clases”, compartió la señora Galindo.



Los grupos afectados son dos en el turno vespertino y uno más en el turno matutino, señaló la madre de familia.



Aclarando que desde que tomaron las instalaciones del plantel, ninguna autoridad ha tenido cercanía con ellos.



Por lo pronto, seguirán con el bloqueo mientras que no se resuelva dicha situación, refirió.



En el fraccionamiento Valle de Puebla, otras escuelas también fueron tomadas por los representantes de las asociaciones de padres de familia.



La Escuela Primaria Jaime Sabines, en días pasados fue cerrada debido a la falta de una profesora para el grupo 4to A.



El Profesor Alfredo Ibarra Ruiz, director del plantel, refirió que el problema surgió antes del receso escolar navideño, cuando la maestra del grupo en mención se jubiló.



“Al regreso de vacaciones el Sistema Educativo se comprometió que aquí debería estar el maestro que la cubriría… desde antes de salir de vacaciones les informé”, comentó.



Por su parte, la madre de familia Sofía Mantilla, compartió que esta era la cuarta ocasión que ocurría en diferentes grupos.



“Vamos a estar aquí hasta que nos otorguen una maestra de planta, no queremos a ningún interino porque es la misma, vienen por dos semanas y vuelven a dejar a los niños igual”, agregó.



No hay pago a interinos



En el caso de la Secundaria General #15 la mañana de ayer jueves, los padres decidieron tomar las instalaciones del plantel, debido a la falta de pago a interinos.



Más detalles en la edición impresa.