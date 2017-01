SEE anuncia suspensión de clases en Ensenada, Rosarito, TJ y TKT

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), informa a los delegados, jefes de sector, supervisores, inspectores, directores, docentes, alumnos, padres de familia y comunidad en general la suspensión de clases para el día de hoy jueves 19 y viernes 20 de enero en Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), en los turnos matutinos y vespertinos de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, debido a las lluvias en estos municipios.Al respecto el Secretario de Educación y Bienestar Social, Dr. Mario Herrera Zárate, señaló que como medida de prevención se invita a los padres de familia que llevaron a sus hijos a clases por la mañana pueden acudir por ellos a los centros educativos.Enfatizó que en el caso de los padres que no puedan acudir, por cuestiones de trabajo o fuerza mayor, los menores quedarán bajo resguardo de los docentes y directivos en los planteles, hasta la finalización del turno matutino correspondiente.En lo que refiere al municipio de Mexicali, indicó que, si habrá clases de manera regular en Educación Básica, ya que las condiciones climatológicas así lo permiten.Herrera Zárate, expresó que la suspensión de actividades académicas en educación Media Superior y Superior, estarán a consideración de los subsistemas e instituciones correspondientes.Recalcó el funcionario educativo, que únicamente Protección Civil del Estado y el Sistema Educativo Estatal en coordinación, podrán girar instrucciones o indicar acciones a implementar relacionadas con la suspensión de clases o la realización de actividades al aire libre en aquellas zonas donde la intensidad de las lluvias pongan en riesgo la integridad física de la comunidad educativa.Por lo anterior, se recomienda a la comunidad en general a seguir atentos a los medios de comunicación, a las instrucciones de las Direcciones de Protección Civil de los Municipios y del Estado, así como al monitoreo de la Línea Educativa de Información Oficial del Sistema Educativo Estatal 01 800 788 73 22, para cualquier indicación.También la Línea Educativa está abierta para recibir los reportes relacionados con encharcamiento en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones, cortos circuitos, estructuras metálicas inestables, etc.Para mayor información, se pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, los diferentes medios de comunicación del SEE Tel. 01.800.788.73.22, página del SEE www.educacionbc.edu.mx