No hay suspensión de clases por lluvias en Mexicali: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) informó que hasta el momento no hay suspensión de clases a consecuencia de las lluvias que se han registrado.



Hasta ahorita el turno matutino en los planteles sí tiene clases normales, indicaron voceros del SEE. De igual manera, la instrucción por el momento, es similar para el turno vespertino.



Sin embargo, se recomienda a los padres de familia, alumnos y docentes estar atentos durante la mañana y tarde de hoy por si hay algún cambio.



Cualquier información será publicada en el portal del SEE, www.educacionbc.edu.mx o en el perfil oficial de Facebook, EducacionBC.



Para dudas o aclaraciones, también está disponible la línea educativa sin costo 01 800 788 73 22.