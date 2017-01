Entra por la fuerza diputada y burócratas a Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

Decenas de burócratas encabezados por la líder sindical y diputada local, ingresaron por la fuerza al Palacio MunicipalDesde temprana hora, los empleados sindicalizados fueron citados en las oficinas del Sindicato de Burócratas, a una calle del Palacio Municipal para de ahí partir hacia el edificio.La también diputada se dirigió hacia el lugar acompañada del notario público Arturo López Corella para que diera fe de laque se estaba llevando a cabo al Municipio.En primera instancia, arribó al acceso sur del Palacio donde dio inicio a una conversación con los manifestantes que bloqueaban el lugar, quienes hicieron una valla humana para que no se pudiera ingresar.La líder sindical comentó que el plantón ha provocado atraso en los servicios tanto de recolección de basura, Registro Civil, entre otras dependencias.Recordó que eran 3 mil 480 empleados sindicalizados, 2 mil policías y 700 empleados de confianza los que estaban siendo afectados al no permitírseles entrar a laborar debidamente.Solicitó que liberaran las oficinas para la prestación de los servicios, además de que debido a esta situación la nómina de los trabajadores estaba en riesgo al no poder procesarse.Tras esto, comenzó una discusión con los manifestantes, quienes solicitaban a la diputada que escuchara la opinión de la gente y que no alzara la voz, generando solamente más gritos de parte de Bentley Duarte y los burócratas.Victoria Bentley dio un recorrido por el Ayuntamiento de Mexicali para constatar que todo estaba cerrado.Después de esto se dieron algunos empujones entre ambos bandos, por lo que Bentley Duarte y su gente decidieron trasladarse hacia la entrada norte del Palacio Municipal.La Secretaria General del Sindicato de Burócratas fue flanqueada por un grupo de cuatro trabajadores y comenzó a gritar que tomarían el Palacio.En el recorrido, una persona se quiso interponer en el camino y a base de empujones fue tirada al piso.Esto provocó que los manifestantes que cubrían la entrada norte comenzaran a unirse para no permitir el acceso y alzaron la voz bajo el lema deNo obstante, la líder sindical y su gente empezaron a forcejear y tras unos minutos, lograron deshacer la valla humana y las de acero que se colocaron frente a la entrada.Inmediatamente comenzaron empujones y golpes entre empleados municipales, manifestantes y policías que custodiaban el lugar, mientras que el grupo que custodiaba a Bentley Duarte avanzaba hacia la entrada.Los elementos de la Policía Municipal trataron de calmar los ánimos, pero los jaloneos continuaron hasta que Bentley y su grupo lograron ingresar al edificio.Mientras seguía el zafarrancho, las puertas de cristal del acceso al Palacio Municipal fueron destruidas, incrementado los gritos y empujones entre ambos bandos.La policía Municipal estuvo en el lugar y trataron de manejar la situación con las vallas.Ya con Bentley Duarte y algunos empleados dentro del Edificio, afuera los manifestantes volvieron a reunirse y gritaban que no se les permitiría la salida.Los Policías trataron de ubicar las vallas nuevamente en su lugar, pero debido al ánimo existente tuvieron que realizarse pasadas unas cuantas horas.Dentro del edificio, Bentley Duarte comenzó a dar un recorrido por la Casa Municipal acompañada del notario público para que diera fe de que las oficinas estaban cerradas.Dijo que llegó en forma pacífica a pedir que se les dejara entrar a laborar y con la respuesta otorgada, se dieron cuenta de que la manifestación no era pacífica y se trataba de un delito penal tener los edificios públicos tomados.