Cabildo analiza peticiones de manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Una petición toral de los manifestantes es darle reversa al aumento del 10% de predial recién aprobado por el cabildo del XXII Ayuntamiento de Mexicali, el alcalde aceptó tener disposición a analizar los pros y contras de darle reversa.



Así lo informó Gustavo Sánchez Vázquez, en presencia del os los 15 regidores y el síndico procurador, tras las protestas y marchas por diversos temas, que han obstruido el ingresó al palacio municipal desde el jueves pasado por la noche.



Sánchez, relató que hubo un acercamiento de la Secretaría del Ayuntamiento desde el primer momento, al igual que el resto de la semana, fue así que decidieron nombrar una comisión de seis regidores y el alcalde representando al cabildo.



El acuerdo dijo que fue con dos propósitos, que se acercarán como la máxima autoridad para atender de viva voz las peticiones de los manifestantes, señalando que era su obligación acudir personalmente a dar la cara el lunes por la mañana.



“La persona que tomó el micrófono en el plantón hizo dos demandas, que impulsáramos la abrogación de la ley del agua y que elimináramos el aumento del 10% al predial”, comentó Gustavo.



Después los manifestantes entregaron el pliego petitorio, donde vienen adicionados otros temas que están analizando.



Reconoció que la manifestación ha sido pacifica, reiterando que siempre serán respetuosos del derecho a manifestarse, sin embargo durante cinco días han solicitado una mesa de diálogo y no se había concretado.



Obviamente pidieron que la mesa tenga un sentido y una efectividad que requiere que los manifestantes tengan una comisión para lograr concretar acuerdos, dijo que por ellos desde antier hubieran platicado con los reaccionarios.



Exhortó a que se abran las puertas del gobierno municipal a quienes son los dueños del palacio, los ciudadanos, quienes no han podido ser atendidos en sus trámites y gestiones.



Se deslinda de acciones de victoria Bentley



“Yo no he platicado con ella el día de hoy, ayer los trabajadores estaban preocupados lo cual es entendible, pero repito, el dialogo es la manera, la mejor manera de resolverlo es dialogando”, reveló Sánchez.



Agregó que ignora si las personas que llevó la líder sindical Victoria Bentley Duarte, eran personas trabajadoras del Ayuntamiento.