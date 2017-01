Permitirán al Cabildo analizar pliego petitorio

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de tres reuniones en una mesa de trabajo entre manifestantes y autoridades del Ayuntamiento de Mexicali, se programó una reunión en la Sala de Cabildo para analizar el pliego petitorio.



Esto no implica, aseguraron los manifestantes, la liberación de las oficinas del Palacio Municipal hasta que las demandas sean firmadas y cumplidas por la autoridad municipal.



La comitiva de manifestantes acordó con el secretario del Ayuntamiento, Antonio López Merino, sesionar a las 09:00 horas en la Sala de Cabildo.



Durante la sesión o reunión, se analizará y negociará el pliego petitorio de 13 puntos entregado al Ayuntamiento para liberar el edificio, del que inicialmente se solicitaba su liberación para acceder a la reunión de trabajo.



López Merino dijo que analizarán los puntos viables y existe probabilidad que no todos sean de su competencia.



Las negociaciones iniciaron desde antes de las 10:00 horas, cuando se dio el primer acercamiento del secretario del Ayuntamiento con los manifestantes para poder entablar una mesa de dialogo.



López Merino señaló al grupo inconforme que el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez no acudiría al plantón hasta que existieran las condiciones necesarias para poder llevar a cabo la reunión.



Estas condiciones eran la liberación de los accesos al Palacio Municipal y celebrar la mesa de dialogo en un lugar cerrado o donde se garantizara la participación de solamente una comisión de los manifestantes.



La propuesta fue aceptada y se programó a las 11:00 horas. Previo a esta hora, los manifestantes colocaron una mesa al centro de la explanada municipal y acordonaron la zona.



A la hora pactada, arribó López Merino acompañado del subsecretario del Ayuntamiento, José Pablo Angulo Cuadras, quienes se sentaron en la mesa con los manifestantes.