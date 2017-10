‘NO HAY PRETEXTOS DONDE EXISTEN GANAS’

MEXICALI, Baja California(GH)

El esfuerzo y perseverancia del estudiante José Enrique García Mendoza se vieron recompensados hace cuatro años, cuando obtuvo una beca del 100% para estudiar Ingeniería Mecatrónica en Cetys Universidad.



A punto de graduarse, el joven de 21 años compartió su historia con PERIÓDICO LA CRÓNICA, para agradecer a quienes le han brindado su apoyo e inspirar a otros estudiantes que atraviesan dificultades en sus vidas.



Cuando cursaba sexto semestre de Preparatoria en el Cecyte Xochimilco, Enrique tenía claro que las posibilidades económicas de su familia, únicamente le permitirían estudiar en una Universidad pública.



Por haber sido ganador de diferentes concursos química y matemáticas, así como tener el mejor promedio de su generación, fue localizado por visores de talento académico de Cetys, el día de su graduación del bachillerato recibió una gran propuesta.



“Me ofrecieron una beca por excelencia del 80%, pero no me alcanzaba. Después del 90% pero tampoco podía”, narró. Enrique vive en la colonia Solidaridad Social de esta ciudad. La economía de su hogar depende únicamente de su madre, Guadalupe Mendoza, quien trabaja como operadora de producción en la empresa Honeywell Aerospace.



Sería ella, quien por medio de personal administrativo de su lugar de trabajo, gestionaría una segunda beca por el 10% de colegiatura restante para que su hijo pudiera estudiar. Sin objeciones, el nuevo universitario se hizo acreedor del apoyo que cambiaría su vida.



De esa manera, en el segundo semestre del 2014 Enrique inició su preparación como ingeniero en Mecatrónica en el Cetys. Ahí, decidió ingresar al Club de Robótica, que le daría grandes satisfacciones.



“He sido dos veces primer lugar nacional de robótica, y gané tercer lugar en el Mundial de Robótica que se celebró en China”. Junto al de Enrique, el nombre de Mexicali ha quedado en alto también durante competencias estadounidenses y centroamericanas.



‘TODO ES PARA ENORGULLECER A MI MADRE’



Aunque sus logros académicos le dan plenitud, la mayor alegría de José Enrique es enorgullecer a su madre. “En especial a ella que nos sacó adelante sola, somos siete hermanos”, dijo felizmente.



A menos de un año de concluir su carrera, tiene otro motivo para celebrar, ya que la misma empresa que le otorgó su apoyo, le dará un lugar para que se desarrolle profesionalmente.



‘NO HAY PRETEXTOS DONDE EXISTEN GANAS’



El futuro ingeniero invitó a los jóvenes que enfrentan dificultades para continuar estudiando, a no claudicar. “Confíen y no tengan miedo de luchar por sus sueños. Los pretextos no existen donde hay ganas y deseos, no a todos nos tocó tener facilidades”, dijo.



“Tenemos que luchar doble por nuestros objetivos y canalizar nuestras ganas en algo positivo, que las limitaciones sean un impulso”. También se refirió al bajo aprovechamiento escolar de las generaciones más jóvenes.



“Me gustaría decirles que a pesar de las limitaciones que tenemos en el país, es responsabilidad de nosotros dar un extra y encontrar pasión por el estudio, porque al final de cuentas es nuestra herramienta para enfrentar la vida”, finalizó.