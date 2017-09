Empresas en el Sector de Alimentos y Bebidas se Comprometen

(GH)

Doce empresas líderes en el sector de Alimentos y Bebidas no alcohólicas firmaron hoy, ante el Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud, como testigo de honor, una “Carta con los Compromisos de Empresas con la Salud de los Mexicanos” para refrendar su apoyo a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y Obesidad.



“Estamos seguros que la lucha contra el sobrepeso y la obesidad es un esfuerzo que requiere la colaboración de todos, por ello estamos comprometidos a trabajar en conjunto, sociedad e industria para coadyuvar con el gobierno mexicano a superar los retos de salud pública presentes y futuros”, afirmó Rocco Renaldi, representante de la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA, por sus siglas en inglés), organización mundial bajo la cual se establecieron los compromisos.



La carta firmada por los líderes en México de Coca-Cola, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, Grupo Peñafiel, Kellogg, Mars, McDonald´s, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo y Unilever, contempla cuatro áreas fundamentales: formulación e innovación, información clara para los consumidores, prácticas responsables de publicidad dirigida al público infantil, así como el fomento de estilos de vida saludables.



En cuanto al pilar de formulación e innovación, la carta compromiso indica que las empresas firmantes, según sea el caso, continuarán desarrollando productos que ayuden a la población a mantener dietas correctas, reformulando a través de la innovación, disminuyendo ingredientes tales como sodio, azúcar y grasas saturadas, aumentando componentes como fibra, granos enteros, vitaminas y minerales, sustituyendo ácidos grasos trans por grasas insaturadas y ofreciendo diversos tamaños de porciones.

De acuerdo con las empresas, en los últimos diez años, 1,278 productos han sido reformulados para eliminar los ácidos grasos trans, esto equivale a un ritmo promedio de 10 productos reformulados cada mes. A su vez, se han hecho esfuerzos para reducir el contenido calórico a través del lanzamiento de 520 nuevos productos con menos de 100 calorías por porción. Además, a la fecha 633 productos son considerados bajos en sodio, 371 redujeron su cantidad de azúcar y 429 productos están fortificados de acuerdo a la ingesta diaria recomendada de hierro, calcio, zinc, vitamina A y ácido fólico.



Con el objetivo de empoderar a los consumidores para que tomen decisiones informadas de acuerdo a su estilo de vida, las empresas firmantes seguirán las mejores prácticas en materia de transparencia e información nutrimental a través del etiquetado frontal y de diversos canales de comunicación.



Respecto a la comunicación a niños menores de doce años[1], se continuará generando mensajes y difusión de manera responsable, cumpliendo con los criterios nutrimentales establecidos en los lineamientos de publicidad para alimentos y bebidas no alcohólicas[2]. En caso de hacer alguna comunicación a esta audiencia, se realizará sólo cuando los productos cumplan con los criterios nutrimentales basados en ciencia. Este compromiso no se limita a radio, prensa y televisión, sino que se extiende a todos los medios de comunicación existentes, incluyendo juegos interactivos y sitios web[3]:



Finalmente, en cuanto a la promoción de estilos de vida saludables las empresas firmantes reportan que durante los últimos 10 años, se ha logrado que más de 43 millones de personas se activen físicamente, que los empleados se sumen a programas internos de seguimiento nutricional y a que más de 450 mil personas reciban educación en nutrición. Además, seguirán impulsando proyectos e investigaciones basados en evidencia científica que aporten conocimientos sobre la mejor manera de combatir las Enfermedades No Transmisibles (ENT) a través de la alimentación y la actividad física.



Los líderes de estas doce empresas del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas ratifican el compromiso que tienen con México y la salud de los mexicanos, al unirse y apoyar el esfuerzo y llamado a la acción por parte del Gobierno Federal, a través del Secretario de Salud.