Preparan iniciativa para multar a dueños de edificios abandonados

MEXICALI, Baja California(GH)

Se está armando una propuesta para sancionar económicamente a los dueños de edificaciones que se encuentran abandonadas en distintas zonas de Mexicali y que afectan la imagen urbana.



El regidor Héctor Ibarra Calvo comentó que se está desarrollando un proyecto de reforma a los Reglamentos de Imagen Urbana y de Aseo Público, que se espera esté listo dentro de los próximos 15 días.



La idea principal es sancionar a los propietarios que abandonen o descuiden las edificaciones que afecten la imagen urbana de Mexicali.



Lo anterior, porque se han hallado infinidad de edificios abandonados, que sirven como tiraderos clandestinos o picaderos en corredores comerciales e industriales de Mexicali.



Dijo que se han percatado de que no se hace nada en contra de las edificaciones abandonadas ubicadas en estas zonas.



Ejemplificó lo anterior con tres predios, uno donde se localizaba un Colegio por la calzada Justo Sierra, otro sobre bulevar López Mateos donde se ubicaba un restaurante y otro sobre calzada Independencia que albergaba un despacho jurídico.



Estas edificaciones eran de alto valor y plusvalía hasta hace algunos meses o años, porque albergaban negocios o empresas exitosas.



El propietario de cada uno de estos inmuebles recibió ganancias y utilidades de la renta de estos lugares durante varios años, por lo que no es posible que no inviertan en cuidarlos.



Añadió que se ha dado difusión a esta propuesta en redes sociales con el fin de socializar su contenido, que la gente participe y entregue comentarios que logren dar mayor contenido a la iniciativa.



Una ciudad con mala imagen urbana ahuyenta la inversión, declaró, ya que se trata de un elemento de competitividad de todas las ciudades.