Cofepris pide evitar consumo del refresco

MEXICALI, Baja California(GH)

Además de ordenar el retiro y retención del producto “Seven Up” de tiendas y comercios del valle de Mexicali, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Baja California emitió una alerta a la población para que evite el consumo de este producto.



Leopoldo Jiménez Sánchez, director de esta dependencia de la Secretaría de Salud, dijo que desde el domingo por la tarde se implementó el operativo y las tiendas de abarrotes y comercios que venden estos productos ya fueron notificados.



El protocolo se activó tras la muerte de un hombre este domingo por la tarde en el ejido Nuevo León, donde además se reportaron otros 5 casos de intoxicación, luego de consumir este tipo de refrescos.



“La empresa está obligada a retirar del mercado este producto por los riesgos que pueda significar”, comentó. “Lo hicimos lo más rápido posible para no exponer a la población, ahorita ya todo el producto del ejido Nuevo León y Jalapa está asegurado”.



Este protocolo y alerta, se emitió luego del aviso del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó el titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.



Aunque de momento se desconoce el tamaño y destino del lote en el que aparecieron estas botellas con el líquido aparentemente tóxico, dijo que la empresa debe entregar una relación de esa información y que no pueden sacar el producto del estado, hasta que sea revisado todo.



Jiménez Sánchez exhortó a la población a evitar el consumo de estos refrescos hasta que no se determine qué fue lo que ocurrió y se realicen las investigaciones necesarias.