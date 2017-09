Se debe evitar el consumo de refresco en zona valle: Alcalde

MEXICALI, Baja California(GH)

Un llamado a los residentes del Valle de Mexicali para no consumir refrescos mientras no se aclare lo ocurrido con las intoxicaciones relacionadas a esta bebida fue hecho por el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El Presidente Municipal dio su posicionamiento sobre lo ocurrido la tarde ayer, donde hay 10 intoxicados y un muerto presuntamente por la ingesta de un refresco 7 up.



Dijo que desde ayer fue informado por personal de la Delegación Cerro Prieto y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de estos sucesos.



Los reportes indican que esta problemática está focalizada en una zona del Valle de Mexicali y no es generalizada.



Indicó que este hecho debe ser investigado inmediatamente y tomar las precauciones debidas.



Hizo el llamado a los residentes de esta zona del Valle de Mexicali a que no adquirieran ni consumieran este tipo de producto en tanto no se sepa lo que ocurrió.



Señaló que desde hace muchos años no se embotella este refresco en Mexicali.



Por lo tanto, se debe revisar si desde el lugar de origen contaban con esta problemática.



Si no fue así, se tiene que investigar si la sustancia fue colocada en esas botellas.



Agregó que se tiene conocimiento que la empresa que surte de refrescos a esta zona del Valle de Mexicali tiene su matriz en San Luis Río Colorado.