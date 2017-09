Atiende sector salud a personas con síntomas de intoxicación en Valle

(GH)

Derivado de que el día domingo 17 de septiembre de 2017, siendo aproximadamente las 5:35pm, se recibió en la clínica Regional del Valle del ejido Nuevo León, la cual pertenece al ISSSTECALI, a una persona del sexo masculino de 33 años de edad, el cual fue ingresado por familiares sin presentar signos vitales, no obstante que se realizaron todos los protocolos médicos correspondientes, a los cuales el paciente no respondió, declarándose su deceso, ante lo cual los familiares manifestaron que la causa posible fue la ingesta de una bebida gaseosa.



Posteriormente, a la misma clínica ingresan dos hombres y una mujer, refiriendo nauseas, vómito, escalofríos, cefalea, disnea y dolor en las extremidades, los cuales se estabilizan y se envían a sus clínicas de adscripción. Hasta el momento, que se cuenta con el reporte oficial de otras tres personas atendidas en clínicas del IMSS y tres más en el ISSSTE, desconociendo su estado de salud, además de las cuatro atendidas en el ISSSTECALI, siendo hasta el momento un total diez personas las que han presentado dichos síntomas.



Cabe mencionar que de los cuatro casos atendidos, únicamente la persona del sexo femenino fue enviada para su atención al hospital del ISSSTECALI por ser derechohabiente, misma que ya se encuentra estable; mientras que los otros pacientes fueron canalizadas a otros hospitales, no obstante que en primera instancia fueron atendidos en el ISSSTECALI, sin ser derechohabientes, como ha sido la instrucción del Gobernador del Estado cuando se presentan este tipo de situaciones.



El mandatario desde que tuvo conocimiento de estos hechos, giró instrucciones inmediatas para que toda persona de esta zona del municipio que presentara algún síntoma similar, recibiera la atención médica sin importar que no fuera derechohabiente, pero salvaguardando la integridad de las personas.



Por parte de ISESALUD, se instruyó para que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios procediera a asegurar el lote de bebidas gaseosas, que de acuerdo a las investigaciones preliminares, podrían estar relacionadas con este lamentable incidente.