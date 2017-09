Familia de Paco recibe el apoyo de jóvenes

MEXICALI, Baja California(GH)

Con una sonrisa y los brazos abiertos recibieron en La Familia de Paco los artículos que donaron los jóvenes que acudieron al evento del periódico LA CRÓNICA, Joven Tú Vales, donde escucharon una serie de conferencias.



Marisela Villa, esposa del fundador y también administradora del sitio, se mostró ampliamente agradecida de que los jóvenes se interesaran en apoyar causas en beneficio de los que menos tienen.



La Familia de Paco es bien conocida por su labor de auxilio a los más marginados de Mexicali, ya que da un hogar a las personas, cuando han sido desahuciados por los médicos y abandonados por sus familias.



Sin embargo, desde hace tiempo Marisela Villa comentó que atraviesan un difícil panorama por la falta de apoyo de empresas y la comunidad, puesto que la manutención del sitio es muy elevada.



El costo de la operatividad de la asociación civil asciende a más de los 180 mil pesos mensuales, comentó doña Marisela, el recibo de luz, la nómina de los empleados en cocina y atención a los internos es los que deben costear a como dé lugar.



El sitio se encuentra a tope en capacidad, actualmente tienen a 50 personas convalecientes, todas requieren de atención médica y medicinas, quienes padecen enfermedades como tuberculosis, sida, cáncer, entre otras.



Por parte del Gobierno reciben 17 mil 500 pesos al mes, sin embargo, desde muchos años se ha mantenido la misma cantidad que no es ni cercana a lo que requiere la institución para salir adelante, declaró.



“En años anteriores las empresas nos daban el 70% de lo que requeríamos y el otro 30% lo teníamos con un patronato que ya no existe como tal, ahora sólo tenemos un 20% de apoyo fijo, como no hay cuota de recuperación mucha gente piensa que no hay necesidades”, informó.



La organización sólo acepta a personas que tengan una enfermedad en fase terminal y que no tenga familia, aun así, uno de cada diez, logra salir adelante, gracias a los cuidados del sitio, detalló la administradora.



Recordó que la Familia de Paco inició hace 24 años, cuando su esposo, el doctor Villa, decidió dar un lugar digno donde morir a personas que padecían sida, ya que todavía en los 80 y 90 eran muy discriminados y marginados.



Necesidades



Entre las necesidades exaltó que requieren pintura blanca, debido a que tras el terremoto del 2010, debieron demoler diez cuartos, actualmente ya los reconstruyeron pero hay que adecuarlos para aceptar a más personas convalecientes.



También necesitan pañales para adultos, toallitas húmedas, comida, medicamentos, insumos médicos, y todo tipo de artículos de higiene personal y limpieza en general.



Hizo un llamado a la comunidad que quiere ayudar a que acudan, teniendo como mayor necesidad personas relacionadas con la Enfermería y Medicina, agregó que también pueden realizar deducibles de impuestos a las empresas en sus donativos.



En datos



La Familia de Paco, se encuentra ubicada en la avenida Padre Fernando Consag, en la colonia Huertas de la Progreso sin número, el horario es 24 horas los 365 días del año, para más información puede llamar al 5680904.