Instalan 157 de 445 refrigeraciones pendientes en escuelas

MEXICALI, Baja California(GH)

Menos de la mitad de las 445 refrigeraciones adquiridas por el Sistema Educativo Estatal para abastecer a las escuelas que lo necesitan han sido instaladas, reconoció el secretario de Educación en el Estado.



Miguel Ángel Mendoza González, informó que al cierre de la semana pasada se reportó la instalación de 157 de dichos equipos, que fueron adquiridos con una inversión de 12 millones de pesos, previo al arranque del ciclo escolar 2017-2018.



“Se está trabajando en ello, depende de proveedores, de muchas cosas, pero estamos trabajando”, dijo el funcionario.



Aunque en días pasados se dieron a conocer avances en la distribución e instalación de los aparatos, Mendoza González explicó que ha sido necesario replantear las necesidades y rutas de atención a los planteles.



“En el transcurso se están descomponiendo otras, ha habido una serie de problemas desde cableado, aparatos que están funcionando pero que no enfrían. Tenemos una programación para poder darle mantenimiento e instalar a las que ya teníamos previstas”.



“Aunque tenemos un fondo para poder atacarlo, no tenemos todos los recursos al mismo tiempo, eso nos va retrasando”, señaló.



Los trabajos se concluirán aun con el cese de altas temperaturas, dejando listas las instalaciones para el siguiente verano, dijo el representante del sector educativo.



Recuperarán clases



Del impacto negativo en el aprovechamiento escolar, que la suspensión de clases provocada por la falta de aires acondicionados y por los retrasos en la asignación y llegada de docentes, el secretario comentó mediante una ruta de mejora, puede recuperarse lo perdido.



“Eso ya se implementa, al suspender clases por días festivos, concursos, ya están las medidas para que ellos puedan recuperar las clases”, detalló.



Las medidas implican el encargo de tareas e investigaciones especiales a los estudiantes que se complementan con información en clase.



“En una hora se puede retomar lo que no se enseñó, si se organiza la propia escuela, los propios maestros”.



“Los primeros tres días, si no hay clases, se aprovechan los otros tres para retomar y repasar. Así se hace cuando queremos nivelar a muchachos que llegan de un año a otro, la primera semana se usa para eso y no significa que todo el ciclo escolar se vayan a dejar de dar las clases”, expresó el titular de Educación, a 27 días de iniciadas las clases, y de subsistencia de las problemáticas.