Formalizan acuerdos pescadores de SF

SAN FELIPE, Baja California(GH)

Representantes de la comunidad pesquera del Alto Golfo de California y autoridades del Gobierno Federal se reunieron este jueves para tratar inquietudes y molestias de pescadores, a poco antes de que concluya la veda.



Alfonso Orel Blancafort Camarena, delegado de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT) en Baja California, dijo que se lograron varios acuerdos con líderes como Sunshine Antonio Rodríguez Peña y Carlos Tirado Pineda.



Entre los acuerdos, destacó, es establecer una posible compensación para pescadores que no tengan el mismo rendimiento con las nuevas artes de pesca aprobadas por INAPESCA, y de las cuales aún se realizan pruebas en el Golfo de California.



El delegado de Semarnat reconoció un retraso en el pago de la curvina y la compensación que reciben pescadores para este mes de agosto, pero que finalmente quedó acordada de cumplirse para antes de que termine el mes.



Sobre la prohibición en el uso de las redes agalleras establecida desde el pasado mes de junio enfatizó que es una medida definitiva y no negociable, por lo que legalmente ya no podrá usarse en el Alto Golfo para la pesca.



“Lo que queremos es que vuelvan a pescar, pero tenemos que revisar que las condiciones para todos sean adecuadas”, explicó Blancafort Camarena, quien además precisó como el fin de la veda el próximo 31 de agosto.