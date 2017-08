Protección Civil de BC emite recomendaciones ante eclipse solar

MEXICALI, Baja California(GH)

Protección Civil de Baja California emite las siguientes recomendaciones para el regreso a clases este lunes 21 de agosto, día en que se podrá apreciar el eclipse solar.Fue mediante su página oficial en Facebook en la que se publicaron 8 puntos básicos para tomar en cuenta:1.- Es un fenómeno natural astronómico que no provoca ningún daño a las personas, bienes o medio ambiente, por lo tanto, no hay razón para suspender clases o no permitir a los alumnos salir a recreo.2.- Es un fenómeno que ha sucedido durante todo el tiempo que ha existido la Tierra, el Sol y la luna.En el caso de Baja California, el eclipse será parcial, esto quiere decir que la luna tapará parcialmente al Sol y que para verlo, es necesario un filtro solar certificado para ello, o a través de una proyección de la imagen del sol en algún tipo de pantalla, ya sea natural o artificial.3.- Una forma natural para verlo es en los rayos de Sol reflejados en las paredes o pisos cuando pasan a través de las hojas de los árboles u orificios pequeños en paredes, cortinas o persianas y se proyectan al piso o paredes.4.- Usar una pantalla artificial, esto es con dos cartulinas, una de pantalla y otra por donde pasará el haz de luz por un pequeño agujero del tamaño de un alfiler.Usar un telescopio y una pantalla, -nunca ver a través del ocular-, hacer que la luz del Sol pase por el telescopio y se proyecte en una pantalla.5.- Lo ideal es verlo a través de lentes especiales fabricados para ver eclipses o filtros para soldador del número 12 o 14, o con telescopio con su respectivo filtro solar, y estar asesorado por un aficionado a la astronomía, o mejor aun, un astrónomo.6.- El mayor riesgo para la vista es tratar de ver el Sol a través de un telescopio, binoculares o cámara sin el filtro solar adecuado, de hacerlo, dañará la vista permanentemente.7.- Disfruten del eclipse y háganlo con total seguridad.8.- Hay que evitar usar lentes de Sol ordinarios, negativos o películas de rayos X, DVD, papel de envolturas, etc. si bien tapan el Sol tampoco cubren todo el espectro electromagnético, y aunque no se siente algún daño en el momento, si se daña la retina sin que te des cuenta inmediatamente.