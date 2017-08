No se permite cobro de cuotas obligatorias: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

No se deben cobrar cuotas obligatorias en las escuelas y en el caso reiterado de denuncias por esta práctica, se puede dar de baja al director del plantel en turno, informó Alejandro Bahena Flores.



El delegado del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Mexicali reiteró que ante el inicio del ciclo escolar, es importante recordar que no hay cuotas obligatorias en las escuelas.



Cualquier padre de familia que tenga alguna queja sobre algún tipo de presión para hacer el pago de alguna cuota, debe acudir a la delegación del Sistema Educativo Estatal a dar a conocer este hecho.



Inmediatamente, personal del SEE se acercará a los directivos de la escuela en turno para recordarle que, en primer lugar, la educación es obligatoria y gratuita.



En segundo lugar, cualquier colaboración monetaria que requieran las escuelas tiene que ser estrictamente voluntaria y acordada por las asociaciones de padres de familia.



Indicó que hay sanciones para quienes sean descubiertos pidiendo estas cuotas obligatorias de manera reiterada, recordando que en la pasada administración estatal se tuvo que dar de baja a un director de escuela.



Entonces, la sanción puede ser desde una amonestación o llamado de atención hasta una baja del Sistema Educativo, explicó.



Bahena Flores señaló que los padres de familia tienen que informar verbalmente en qué escuela y en qué consiste la queja para ser atendida de manera directa.