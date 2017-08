Último esfuerzo para salvar a la Vaquita

San Felipe, BC.(GH)

La construcción de un santuario para la conservación y reproducción de la, mamífero al borde de la extinción, inició en mayo de este año y se espera que su rastreo y captura pueda iniciar a partir de octubre.Estos esfuerzos para recuperar a la Vaquita Marina comenzaron a materializarse y ser notorios hasta hace una semana, cuando, cerca de la Escuela Técnica Pesquera, comenzó a erigirse una carpa, a unos cuantos metros de la playa.Las imágenes circularon en redes sociales a través de la cuenta de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos (NMMF, por sus siglas en inglés), pero solo duraron un par de días, pues su publicación ha sido eliminada de su cuenta.Una entrevista había sido pactada con científicos de esta organización no gubernamental, pero finalmente no se concretó, ni se permitió el paso al sitio en construcción.Alfonso Orel Blancafort Camarena, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que “es el último esfuerzo que tenemos para salvar a la vaquita marina, y estoy confiado en que tendremos éxito”.Derivado de la octava reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), en 2016, se emitió una recomendación para que el Gobierno Mexicano coordinara un proyecto para la captura y reproducción en cautiverio de la vaquita marina.El proyecto es similar al que se implementó en la década de los ochentas con el cóndor de California, cuya especie logró recuperarse y sobrevivir la extinción.Finalmente, el Gobierno mexicano aceptó la recomendación y el proyecto inició en mayo de este año, aunque con un bajo perfil, pues no se anunció públicamente su implementación.En el mismo participan decenas de organizaciones ambientalistas y dependencias federales de México.Por lo menos tres delfines adiestrados por la Marina estadounidense participarán en la búsqueda de ejemplares de vaquita marina, labores que podrían empezar en octubre de este año, señaló Blancafort Camarena.Una vez ubicados, capturarán los ejemplares y los mantendrán en una embarcación para medir su nivel de estrés. En caso de que soporten el contacto humano fuera de su hábitat, serán trasladados a corrales acuáticos en tierra. Los ejemplares que no soporten el estrés, serán liberados pero con rastreador.En la zona de refugio de la vaquita, en el Alto Golfo de California, se intensificará la búsqueda de redes ilegales, para hacer más seguro el sitio y posteriormente liberar a los ejemplares de vaquita marina en corrales similares a los que la empresa Baja Aqua Farms tiene en Ensenada, para acuacultura.A un costado del Campo Uno, muy cerca del cerro El Machorro, en San Felipe, una construcción llamó la atención de lugareños, quienes pronto supieron que se trataba de uno de los sitios que funcionará en el programa de Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación).“Es un sitio de emergencia en tierra, es móvil, adaptado para emergencias y estudios científicos”, explicó el delegado de Semarnat en Baja California, pues se creía que ese sitio, de alrededor de una hectárea, sería el “santuario”.“Es una carpa no permanente, donde estará acondicionado, hay unos estanques y un área para cirugías, es parte de la infraestructura que contempla el proyecto”, abundó.Estas instalaciones estarían listas para el mes de septiembre y así estar funcionales para el mes de octubre, cuando se inicie la búsqueda de ejemplares de vaquita marina. Blancafort Camarena aseguró que para la construcción se cumplieron con todos los permisos.El proyecto tiene un costo estimado de 5 millones de dólares, de los cuales el Gobierno Federal mexicano ha invertido ya 3 millones de dólares. Las organizaciones ambientalistas, a través de donativos a nivel mundial, se encargarán de recaudar el restante.“Es un proyecto donde el principal beneficiario será San Felipe”, comentó el delegado en Baja California de Semarnat, al referirse a la inversión que se realizará enteramente en esta comunidad.El proyecto se lleva a cabo a través de una cooperación internacional con organismos académicos, científicos y ambientalistas.El santuario donde se pretende reproducir a la vaquita marina está en el puerto de San Felipe.-Semarnat-Profepa-Instituto Nacional de Ecología-Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos -Marinos-Baja Aqua Farms-National Marine Mammal Foundation-Marine Mammal Center-United States Navy-NOAA-Entre otros.