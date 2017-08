Piden a maestros aprovechar eclipse para la clase

(GH)

El eclipse solar que se avistará el próximo 21 de agosto debe ser aprovechado para difundir ciencia, hablar de Astronomía y disfrutar el hecho natural, sugieren instancias de protección civil al sector educativo.



Tras confirmarse que habrá clases de manera regular en el turno matutino el día del evento, titulares de Protección Civil Municipal y estatal invitaron a los maestros a dar una perspectiva científica al esperado acontecimiento.



Pronosticado para dar inicio el próximo lunes a las 9:09 horas, tiempo local, el fenómeno astronómico coincidirá con el arranque del ciclo escolar 2017-2018.



“Los niños pueden estar en su sala de clases sin mayor problema, no pasa absolutamente nada”, consideró el capitán René Salvador Rosado, coordinador en Mexicali.



Fue en octubre del 2014 la última vez que se avistó un hecho de este tipo en la ciudad, por lo que contrario a suspender actividades escolares, los alumnos deben apreciarlo y aprender al respecto.



“No recomendamos que se suspendan clases sino que el profesor les platique a los alumnos que es un suceso natural. Se pueden preparar con la información incluso en Internet, expresárselo a los niños previamente, y que vean el eclipse a través de una pantalla”, sugirió Antonio Rosquillas, titular de Protección Civil estatal.



Existen riesgos



Durante el eclipse solar, la única manera de sufrir afectaciones es viendo fijamente y sin protección al Sol, lo cual es poco probable, ya que su intensidad lo impide.



En caso de lograr hacerlo, las personas pueden sufrir daño en la retina con consecuencias que van desde la incapacidad para distinguir colores, hasta la ceguera.



“Es importante decirlo, no se empeñen por querer ver el eclipse sin ninguna protección, y además debe de ser la protección adecuada”, señaló Rosquillas.



Los responsables de Protección Civil señalaron que para poder visualizar el evento, es necesario contar con telescopio o lentes con filtro solar número 14, que se pueden conseguir a precio accesible en tiendas de Internet.



Una alternativa es el casco de soldador, siempre y cuando cuenten con el tipo de filtro especificado. Los lentes oscuros de moda o simples, no sirven como protección.



“Hay que cumplir las recomendaciones de Sector Salud para cuidar uno de los sentidos más preciados que tiene el ser humano, que es el sentido de la vista”, invitó René Salvador Rosado.



EN DATOS



ECLIPSE



•Hora de inicio: 9:07 horas

•Máximo: 10:23 horas

•Final: 11:47 horas