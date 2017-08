Fabi requiere ayuda por rara enfermedad

MEXICALI, Baja California(GH)

Rocío Fabiola Romero Osacar, conocida entre sus amigos como Fabi, fue diagnosticada con colangitis esclerosante primaria (CEP), una rara enfermedad sin cura, que la llevó a la necesidad de un nuevo hígado.



Relató con la voz un poco debilitada cómo en seis años su vida dio un giro que la apartó de sus proyectos y la ubicó en una lucha por su vida y su familia.



Fabi, de 42 de años, debe sacar adelante su enfermedad que le ha costado aproximadamente 30 mil pesos por cada trimestre desde hace seis años, actualmente debe acumular un millón de pesos para ser candidata a un trasplante.



Relató que su enfermedad fue diagnosticada cuando quedó embarazada, los médicos sospechan que la contrajo cuando padeció hepatitis en su niñez, opacando con un tono amarillo sus ojos verdes.



Desde entonces vino el calvario, dado que la enfermedad es muy rara en México, no hay un tratamiento efectivo, ésta daña los conductos biliares tapándolos, causando un daño al hígado, es autoinmune, explicó.



Ella genera anticuerpos contra su propio cuerpo, desencadenando otras enfermedades relacionadas con la salud hepática, es muy comparada con el VIH, ya que puedes vivir mucho tiempo con ella, cuando se activa se vuelve sida y puede provocar otras enfermedades.



Los primeros síntomas fueron fatiga, daños estomacales, diarrea y comezón, esta última es lo más tortuoso, pues le da durante las 24 horas del día, la cual calificó como insoportable, ya que va desde el cuero cabelludo, hasta los ojos.



“Provoca que la piel se empiece a asfixiar porque sale la bilis, causa un dolor hasta para bañarse”, detalló Fabi.



En lista de espera



Fabi está en lista de espera para un trasplante, ya que no hay una cura para la enfermedad y ni siquiera puede consumir medicamentos, debido a que éstos se asimilan por el hígado, el cual está muy deteriorado.



El trasplante no es del todo conveniente, por lo que se dejó como última opción, hay un gran riesgo de que su mismo cuerpo lo rechace por el comportamiento de la enfermedad, no es candidata a donación parcial, debe ser de una donación cadavérica.



La esperanza de vida de una persona que le hacen un trasplante es de entre 10 a 15 años, por su edad es más complicado; Fabi es del pequeño porcentaje de mujeres que padece esta enfermedad, pues suele darse en mayor medida en los hombres.



“Tuve una pequeña mejoría en principios de año, pero después me puse color amarilla, que es uno de los síntomas que demuestran un alto índice de avance en la enfermedad”, compartió.



Requiere ayuda



Fabi es atendida en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición donde estudian su caso, ahí es donde le harán el trasplante, aunque es menor el costo que en la iniciativa privada, debe de pagar estudios mensuales de 20 mil pesos.



En el protocolo de trasplante le hicieron un estudio socioeconómico, donde le advirtieron que debe contar con 400 mil pesos en una primera etapa, ya para el hígado debe asegurar los primeros seis meses de medicamentos.



Lo cual asciende a una cantidad de 75 mil pesos mensuales, en números redondos llega a un costo de un millón de pesos, para poder cubrir el fondo que requiere para la operación.



“En caso de que haya una complicación, para hacer el trasplante, debo garantizarles que tengo los recursos para poder mantener el órgano, suena feo, pero es necesario para que no se desperdicie”, informó.



Al año se donan aproximadamente 200 hígados, hay una lista de 800 personas prioritarias, actualmente está en espera de que salga un órgano compatible con ella.



Cuando le avisen del trasplante, en menos de seis horas debe estar lista en el quirófano, por esa razón es que se mudó de Mexicali, Baja California, a la Ciudad de México (CDMX).



Hasta el momento ha tenido aproximadamente tres llamadas en las que le han informado que es candidata para un hígado, pero terminan dándoselo a otras personas más graves.



“Se me acabaron los poquitos ahorros que tenía con todos estos gastos, y por eso empecé rifas de 5 mil pesos, actualmente vivo con mi hija de 6 años”, finalizó.



EN DATOS



•Si desea apoyar a Fabi puede realizar un donativo en la cuenta 0471395364 del banco Banorte o bien comunicarse al 686 3469144.