Exhortan a denunciar maltrato infantil directamente a DIF

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, exhortó a la comunidad a denunciar cualquier maltrato u omisión de padres hacia sus hijos directamente en el DIF o al 089.



Señalaron que al recurrir a otros medios como las redes sociales, alerta a los posibles padres omisos o agresores, entorpeciendo futuras investigaciones por parte de la dependencia estatal.



Tal fue el caso reciente donde un grupo de vecinos del Valle de Puebla, denunció ante un medio de comunicación, a una mujer que supuestamente dejaba a sus hijos solos por horas, sin antes reportarlo al DIF, después la madre hizo uso de su derecho de réplica.



“Ella en la entrevista refirió que es madre soltera y que sí los dejaba por cierto tiempo, debido a su trabajo y a que su familia está en San Luis, cuando acudimos al día siguiente ya no estaba en la vivienda”, declaró la procuradora Consuelo Luna Pineda.



El área de trabajo social acudió nuevamente el 16 de agosto, ocasión en que vecinos y su ex pareja, comentaron que la mujer se fue a San Luis con sus hijos, por lo pronto no hay alguna denuncia de desaparición.



Piden confianza



“Cualquier persona puede presentar la denuncia, necesitamos que nos den la ubicación de los menores y la situación en la que viven, pedimos que tengan confianza de acercarse a la institución ya sea físicamente o por llamada”, informó Luna.



La mayoría de los casos que en efecto hay una irregularidad, se trata de omisiones de cuidado, como permanecer mucho tiempo solos, maltrato, algunos de los menores presentan algún golpe, o situaciones de riesgo como adicciones.



“No vamos a revelar quién nos hizo de conocimiento la situación de los menores, aquí tomamos la información reservando los datos del denunciante para que no sean sujetos a reclamos de la familia”, informó.



En lo que va del año han recibido 1 mil 109 denuncias, aproximadamente 150 al mes, el equipo de DIF tarda máximo una semana para atender cada caso reportado, explicó la procuradora Consuelo Luna Pineda.



Precisó que 1 mil 084 menores se han separado de los padres en lo que va del 2017, un porcentaje de éstos son remitidos por el Ministerio Público y no por denuncias. Para reportar un caso puede llamar al 6865516600 o al 089, una línea de denuncia anónima.



Denuncia no es igual a separación



Explicó que hay muchos prejuicios en las denuncias, como el temor a que separen a los hermanos, pero la realidad es que en albergue del DIF procuran que los niños hermanos permanezcan juntos, incluso si son trasladados a una casa hogar.



“Siempre cuidamos que permanezcan juntos, dado que consideramos que ha sido suficiente el que tengan que estar separados de la propia familia de los padres, como para causarles un trauma mayor”, comunicó.



La funcionaria dijo que permanecen juntos, salvo que alguno tenga una discapacidad o problema psiquiátrico y deba ser llevado a un lugar especializado, entonces se da la separación, aun así, se siguen haciendo convivencias periódicas.