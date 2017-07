Hablan con taxistas

MEXICALI, Baja California(GH)

No se permitirán en Mexicali acciones violentas por parte de los permisionarios de taxis como las llevadas a cabo por los Taxis Amarillos de Tijuana, indicó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) fue cuestionado sobre las acciones llevadas a cabo por taxistas de Tijuana y las revisiones que se harían en este sentido en el Municipio.



Dijo que se ha hablado con los permisionarios de taxis en sus distintas modalidades, señalándoles que no se tolerarán amenazas ni actos violentos como los que han llevado a cabo los taxistas amarillos en Tijuana.



Recientemente hubo un caso de un operador de taxi que se lió a golpes con una persona, por lo cual se comunicaron con el sitio y se les informó que la persona había sido despedida.



Aunque no fue una agresión a un usuario, los operadores deben de cuidar su labor y respetar a sus pasajeros, porque no se permitirá dejar al usuario en medio de un pleito.



Este último señalamiento se hizo a los permisionarios y operadores tanto de sitios como de radio taxis, agregó.



Manifestó que en lo referente al transporte irregular o brindado a través de plataformas tecnológicas, se está esperando que el Cabildo haga una revisión para una posible regulación.



Un servicio que no está regulado no da seguridad ni certeza a los usuarios, mencionó, por eso se quiere hacer para que no existan problemáticas en los traslados de las personas.



En los operativos que ha realizado el Simutra, se ha logrado sancionar a alrededor de 200 unidades, agregó.



Vizcarra Quiñónez dijo desconocer si los taxistas en Mexicali hacen cobro de “derecho de piso” como se ha señalado y si alguien sabe de ello, solicitó que informen al 072 para actuar de inmediato.