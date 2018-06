Sara lucho contra la leucemia por 3 años, ahora sueña con conocer Disney

MEXICALI, Baja California(GH)

Sara enfrentó por tres años el tratamiento de quimioterapias y luchó contra la leucemia, hoy su cuerpo está bajo supervisión y con entusiasmo por vivir. Uno de sus sueños ha sido conocer Disney, a los 15 años de edad, después de su última quimioterapia a través de Make a Wish iba a conocer el parque temático, pero por falta de documentación, se quedó en la garita.



Su sueño se puede realizar a través de la comunidad y de la Fundación Estar Bien, porque será parte de las guerreras y guerreros que viajen a Disney. La fundación por sexta ocasión realiza el ya tradicional viaje de llevar niños y niñas con algún tipo de cáncer, y este año se integran menores con problemas congénitos, motrices y que viven en situaciones de vulnerabilidad. Como el caso de Sara Elizabeth que ha sido una guerrera contra la leuce- mia, pero su camino no fue fácil.



DETECTADO A LOS 12 AÑOS



Sara Elizabeth tenía 12 años de edad cuando detectó que en su rodilla derecha tenía un moretón. En esos días vivían en Ciudad Obregón, Sonora, y decidieron acudir a pediatría en una clínica en Guadalajara y fue donde diagnosticaron la leucemia.



Tuvo que quedar internada por tres meses y comenzaron las aplicaciones de quimioterapias intravenosas y pastillas, pero a Sara aún no le decían qué tenía. “Yo estaba en el piso de cáncer y me preguntaba que estaba haciendo ahí, me sorprendí al decirme que tenía cáncer”, recordó.



Por tres años estuvo en tratamiento, hasta que a los 15 años de edad le realizaron el aspirado de médula y ya no aparecía la leucemia. A los 16 años de edad se mudó a Tijuana y actualmente viven en Tecate, donde se encuentra bajo observación para detectar que no reaparezca el cáncer.



Sara dijo que su familia es un gran apoyo y a los niños y niñas que padecen de cáncer, les aconsejó a no tomarse tan apecho la enfermedad. “Hay que tener siempre la mente con pensamiento de ir hacia adelante y tomar la vida con entusiasmo”, aconsejó.



Apadrina a un niño o a una niña



Para mayores informes con Alma Quiroz a 686 152 9810 y al 5681919 o por correo electrónico a fundación.estarbien@ hotmail.com