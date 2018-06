Resuelve BC el 98% de observaciones de Auditoría federal

MEXICALI, Baja California(GH)

En atención a la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, el Gobierno del Estado avanza sistemáticamente en la solventación del 98% de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas al ejercicio fiscal 2016, señaló el secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), Bladimiro Hernández Díaz.



El funcionario estatal precisó por otra parte que el 21 de febrero de 2018 la ASF notificó al Poder Ejecutivo la Orden de Auditoría 569-GB-GF “Financiamiento público local: Gobierno del Estado de Baja California”, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, un tema del cual se deriva información adicional solicitada por la misma ASF al Poder Legislativo.



Esta revisión, dijo Hernández Díaz, es regular y contenida en el Programa Anual de Actividades de la Auditoría Superior de la Federación, de manera que se realiza en todos los Estados del país para verificar el cumplimiento de las disposiciones federales.



Añadió que con motivo de la reforma constitucional y la expedición de la nueva ley de fiscalización, la ASF tiene facultades para fiscalizar, las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las entidades federativas, las cuales entraron en vigor en el ejercicio fiscal 2017, de manera que se realiza la entrega de información, incluyendo lo relacionado a la Cuenta Pública 2017, sin que hasta el momento se hayan emitido observaciones.



En particular, el funcionario estatal destacó que esta auditoría no representa ninguna revisión extraordinaria y particular sino ordinaria, al igual que cualquier otra revisión de recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios, instituciones académicas y otros organismos, por lo cual consideró infundados y tendenciosos los señalamientos de una supuesta “investigación” y juicios de valor negativos al quehacer gubernamental, acreditados a una “fuente” anónima en un artículo publicado recientemente en un medio de comunicación.