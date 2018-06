Festejan familias mexicalenses el Día del Padre

(GH)

Cientos de familias mexicalenses se dieron cita en los distintos restaurantes que ofrece la ciudad para festejar una vez más el día de quien con esfuerzo, sacrificio y amor funge como pilar dentro del hogar, el cual lo festejó con más ímpetu al ver a la Selección Mexicana ganar su primer partido contra Alemania en Rusia 2018.



“La verdad es que es un día muy especial, desde la mañana con un buen desayuno todos en familia contentos y pues un regalo también por parte de la Selección Mexicana para todos los papás que con mucha esperanza teníamos fe en la selección”, comentó Alejandro Alfaro, quien acompañado de su familia disfrutaba del entorno familiar que ofrecía el restaurante.



“Estuvimos celebrando en el monumento a Benito Juárez el triunfo de la selección, estoy muy contento. Yo nunca perdí la fe en la selección, mi familia no me deja abajo y comparte mi pasión por el futbol”, mencionó Ernesto Muñoz mientras mostraba su amor por el tricolor acompañado de su familia quienes portaban con orgullo “la verde”.



Aunado a lo anterior, Iveth Guevara, encargada del área de Relaciones Públicas de conocido restaurante especializado en cortes de carne, comentó que en los últimos años ha existido un aumento de afluencia de comensales a la hora de celebrar al Día del Padre y que el triunfo por parte del tricolor ayudó mucho a que más familias asistiesen a comer ahí.



Por su parte, el señor Miguel Ángel Méndez señaló sentirse agradecido por compartir momentos de calidad con su familia, pues el amor, la fraternidad, la unión y la comunicación son piezas fundamentales en la construcción de una familia.



“Me he sentido bastante apapachado, hasta me van a llevar al cine”, comentó con risas Cristian Iván Minor mientras abrazaba a sus dos pequeños. Del mismo modo, Dulce Varela, gerente de otro restaurante, indicó que gracias al triunfo de la selección ha aumentado la afluencia de familias.



“La gente viene hasta más contenta”, añadió a la par que mencionaba tener una promoción de vasos alusivos al equipo tricolor. “El ambiente se siente diferente, yo asisto a una iglesia cristiana y hasta me fui más contento porque ganó México, y aparte se ve la felicidad en los rostros de los padres”, agregó César Félix Miranda, mientras disfrutaba de su momento familiar.



“Mi Día del Padre comenzó levantándome temprano, viendo el partido en familia y terminando el partido nos pusimos de acuerdo para ir a comer y posteriormente partir algún pastelito.



Realmente el ambiente se siente más agradable, con más felicidad gracias al triunfo que tuvo nuestra selección”, mencionó el padre de familia Enrique Zarauz, quien dejaba mostrar su felicidad con una sonrisa.