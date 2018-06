Patrulla Fronteriza de El Centro destaca en uso de la fuerza para realizar detenciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Garita Mexicali-Calexico. Faltan unos minutos para la medianoche del 20 de octubre de 2015. Uno de los agentes aduanales se alista para abrir una de las casetas de la fila de inspección vehicular, mientras un hombre se le acerca en bicicleta.



“Oiga, por aquí no puede pasar, tiene que ir a la fila peatonal”, le explica el agente. El hombre de la bicicleta intenta pasar por la puerta metálica e ignora al oficial. Luego intenta detenerlo al tomarlo del brazo y el hombre toma una navaja del manubrio de su bicicleta.



Ante la amenaza, lo empuja y el oficial se repliega. El sospechoso se acerca al oficial con el cuchillo en mano. El agente saca su arma de cargo, pero el hombre de la bicicleta se le acerca. Un disparo al piso no lo detiene. Otro disparo y el sospechoso sigue avanzando hacia él. Dos disparos consecutivos más atinan al pecho del hombre de la bicicleta y cae al suelo, fatalmente. Minutos después recibe atención médica, pero muere en el sitio.



Ese hombre, era Miguel Ángel Marín Galeana, mexicano, de 35 años y originario de Guerrero.



Contra el agente no se levantaron cargos. En la investigación interna de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), concluida el 13 de septiembre de 2017, se determinó que actuó de la manera correcta. En sus registros, señalan que ya había sido detenido en cinco ocasiones por cruzar ilegalmente.



La autopsia reveló que el hombre tenía rastro de metanfetaminas en su organismo al momento de su muerte, la última ocurrida en esta frontera, que para este año fiscal 2018, ha reportado el incremento de incidentes y de uso de la fuerza para la detención de migrantes y traficantes.



FUERZA LETAL Y NO LETAL



En abril de este año, la CBP hizo públicos los detalles de al menos cuatro casos del uso mortal de la fuerza en los últimos años en la frontera con California. En diciembre de 2014, se crea el Consejo Nacional para la Revisión sobre Uso de la Fuerza (Nufrb, por sus siglas en inglés) en la que paralelamente a posibles acciones penales, revisa y hace recomendaciones en casos de este tipo registrados en sus fronteras.



En el año fiscal 2017, en todo Estados Unidos, se reportaron 996 usos de la fuerza y 847 asaltos a sus agentes. Este mes de junio, la CBP hizo públicas las estadísticas de ataques contra agentes y de los incidentes que requirieron el uso de la fuerza para la detención de migrantes, traficantes o sospechosos, en donde el sector de El Centro, sobresale de otros sectores de Estados Unidos.



FRONTERA HOSTIL



Arriba de otras fronteras y sectores, como el de Río Grande, Laredo, Tucson o San Diego, el sector de El Centro, California, es el que ha reportado un mayor número de incidentes en los que se requiere el uso de la fuerza.



Son los casos en los que se utiliza lo que clasifican como “fuerza no letal”, como bastones retráctiles, tasers o balas de gas pimienta, aunque también reporta el de otros usos, como del agente K9 y la fuerza física para someter a detenidos. Incluso es este sector de la Patrulla Fronteriza el que encabeza el uso de la fuerza para llevar a cabo detenciones.



NÚMEROS



En comparación con el año fiscal 2017 y 2018, los incidentes en los que se ha requerido del uso de la fuerza se han duplicado de 28 a 59 casos. Los sectores en Texas y Arizona, por el contrario, muestran disminuciones en sus incidentes.



En los usos de la fuerza se triplican los casos, es decir, un incidente puede reportar varios usos de la fuerza, en aras del cumplimiento del deber de los oficiales. La cifra contrasta de 35 usos de la fuerza en el año fiscal 2017 a 103 casos reportados en lo que va del año fiscal 2018.



Los casos de otro tipo que también implicaron uso de la fuerza, que no sean armas de fuego o armas no letales, se incrementaron de 8 a 13. Igualmente el uso de la fuerza contra vehículos, que subió de 2 a 19 casos. Uno de los casos más recientes en usos de la fuerza, fue el ocurrido en la zona donde se repone el cerco fronterizo, en el que se le dispararon balas de gas pimienta al artista Thomas Gin, del colectivo Calle 13, quien intentaba recuperar láminas en las que se habían plasmado pinturas.



En uno de los 21 casos de uso de la fuerza que se encuentran en el sumario publicado por la CBP se encuentra el ocurrido el 28 de mayo en la garita de San Ysidro y Tijuana, donde un hombre murió al ser electrocutado por los agentes con tasers y que en 2015, se determinó no perseguir penalmente a los oficiales.



RECOMENDACIONES



El Nbufrb ha emitido un total de 31 recomendaciones, que incluyen 10 relativas al equipo de los agentes para su labor, 9 sobre entrenamientos, 8 sobre políticas laborales de la corporación, 3 sobre protocolos de comunicación otra sobre entrenamiento táctico.

De estas 31 recomendaciones sólo se han implementado 16, otras 12 se encuentran en revisión para determinar su factibilidad y 3 están en espera de implementación.



Entre las implementadas se incluye el entrenamiento en fuego cruzado, de disparos en casos de agresión con rocas, entregar tarjetas a los agentes con información sobre la legalidad de las operaciones de los puestos de revisión, entrenamiento en comunicaciones con agencias locales y estatales, nuevo armamento y equipamiento de vigilancia y estudio de los tipos de daños al ser atacados con piedras. CBP espera implementar las recomendaciones pendientes para antes del 30 de septiembre de este año.