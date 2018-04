Somos 3 lanza su disco 'Soñé'

MEXICALI, Baja California(GH)

Somos 3 se encuentra con los sentimientos a flor de piel, con el reciente lanzamiento de su nuevo disco y con la próxima presentación que ofrecerán en Mexicali ante su público cachanilla.



‘Soñé’ salió a luz el pasado 9 de abril en plataformas digitales como Spotify, Youtube y Itunes, y desde entonces ha tenido una gran respuesta de la gente.



Por lo que, Isamar, Yannick y Alonso, se sienten con una gran emoción de poder presentar el álbum por primera vez ante sus seguidores cachanillas este próximo viernes 20 de abril.

logro como grupo



“Es un logro para nosotros tener nuestro disco inédito, porque le íbamos abriendo a otros artistas y cantando covers, y la gente las corea y es bonito que la gente cante contigo aunque no sean tus canciones, imagínate ahora que sean canciones de nosotros”, expresó Isamar Salgueido.



Detrás de las emociones positivas, también está la presión de sobresalir en el ámbito musical como representantes de esta ciudad y por el peso que simbolizan otras agrupaciones como Reik y Matisse en la música a nivel nacional e internacional.



“Cuando fuimos empezando, lo hicimos por juego, como amigos que cantan y quisimos hacer música, conforme pasó el tiempo nos fuimos dando cuenta que cada vez más se nos iba haciendo más serio todo y empezamos a sentir la responsabilidad de no hacer cosas que hacíamos antes de cuando estábamos en la música”.



“Claro que queremos ir para allá, sólo que paso a paso, ahorita estamos en un buen estado entre comodidad y ganas de hacer las cosas, y tener una base de seguidores”, declaró Alonso Wilhelmy.

Dueto con Julión en pausa



Durante la última visita que realizó Julión Álvarez a esta ciudad, el trio de jóvenes cachanillas aprovechó la situación para grabar un tema al lado del intérprete de ‘Te hubieras ido antes’, así como su vídeclip.



Sin embargo, hasta la fecha este proyecto se encuentra detenido tanto por la situación legal del cantante grupero como por los tiempos de ambos artistas, según explicó el manager de Somos 3, Wilberth Pavón.



“No se han dado los tiempos para exponerla porque debemos entender que tener un dueto con él no es tirar una bala al aire…”, explicó, “ es un compromiso mucho mayor y sin duda es el principal reto para este año”.



“Son más que nada los tiempos que la música te da… hay que esperar que se den los tiempos de él también”, explicó.

Concierto este viernes



Somos 3 ofrecerá su primer concierto con ‘Soñé’ en mano, el próximo viernes 20 de abril en el Parque Vicente Guerrero.