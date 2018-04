Se convierte PES local en "Transformemos"

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar del cambio de nombre, el ahora partido Transformemos conserva su antigüedad en el estado, sus afiliados y a sus representantes públicos.



La decisión tomada por los integrantes del partido político luego de un ejercicio de reflexión realizado en febrero de este año busca dar una nueva identidad a los ciudadanos, aseguró el vocero del mismo, Zeferino Sánchez.



De igual forma se busca diferenciar al partido de otras organizaciones similares, especialmente ante la confusión generada con el Partido Encuentro Social (PES) Nacional.



Mayra Alejandra Flores, dirigente estatal de Transformemos, señaló que a pesar de compartir nombre ambos partidos son instituciones independientes, por lo que el cambio de nombre dará más claridad en este sentido y los acercará más a la población.



“Había afinidad, como lo hay con otras fuerzas políticas, pero no somos el mismo partido” expresó “como un partido local e independiente”



Sin embargo el cambio de nombre no implica un cambio en los estatutos o visión política del partido, por lo que el partido conservará su antigüedad, afiliados y representantes en los órganos de gobierno.



Además de buscar diferenciarse de la imagen del PES Nacional, el cambio de nombre también es una estrategia para preparar el terreno a las elecciones del 2019, en donde el partido pretende ganar varias posiciones.



“Hay confusión, pero también nosotros tenemos comunicación directa con quienes nos apoyan y también pretendemos ganar tiempo; estamos enfocados en 2019”



En cuanto al proceso electoral nacional 2017-2018, la dirigente estatal del partido aseguró que no participarán ni con candidatos ni como apoyo a los candidatos registrados a nivel nacional.